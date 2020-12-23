https://ria.ru/20201223/mutatsiya-1590488743.html

Биолог заявила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию

Биолог заявила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с РИА Новости, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T05:11

2020-12-23T05:11

2020-12-23T05:11

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

геннадий онищенко

великобритания

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с РИА Новости, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию.Как объяснила ученый, это свидетельствует о том, что в каком-то человеке вирус находился долгое время и подвергался эволюции.Долгое "носительство" коронавирусной инфекции наблюдают при состоянии иммуносупрессии, то есть подавленного иммунитета. В случае с ВИЧ или при трансплантации органов проводится иммуносупрессивная терапия, то есть иммунитет подавляется медикаментозно."Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени", — пояснила Баранова.Кроме того, биолог указала, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее.Как отметила Баранова, эволюцию коронавируса и появление новых штаммов усугубит применение веществ, нарушающих работу вирусной полимеразы.Лечение вируса способствует появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в естественных условиях, объяснила биолог.Мутация существующего штаммаРанее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT выразил мнение, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.Бывший глава Роспотребнадзора отметил, что, по его мнению, мутация не повлияет на агрессивность инфекции, но вирус, вероятно, станет распространяться более интенсивно.Незначительно заразнееГреческий эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции незначительно заразнее предыдущего штамма и не повлияет на планы по вакцинации от коронавируса.Как отметил специалист, мутировавший штамм был впервые описан в Великобритании в сентябре, но существуют признаки, что он циркулировал намного раньше.Майоркинис заявил о признаках третьей волны эпидемии коронавируса в Великобритании.Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/komarovskiy-1590467379.html

https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590432436.html

https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590428582.html

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590231086.html

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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), геннадий онищенко, великобритания, общество