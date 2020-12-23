https://ria.ru/20201223/musk-1590484536.html

Илон Маск рассказал, что предлагал главе Apple обсудить покупку Tesla

Илон Маск рассказал, что предлагал главе Apple обсудить покупку Tesla

Основатель Tesla Илон Маск на фоне сообщений о том, что Apple может представить свой электромобиль к 2024 году, заявил, что в трудные времена предложил главе... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T01:01

2020-12-23T01:01

2020-12-23T01:01

илон маск

вашингтон

tesla motors

тим кук

apple

технологии

в мире

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Илон Маск предлагал главе Apple купить Tesla

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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск на фоне сообщений о том, что Apple может представить свой электромобиль к 2024 году, заявил, что в трудные времена предложил главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность покупки компании, однако тот отказался.О планах Apple накануне сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. Сама компания их пока не оглашала. Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.Tesla после начала производства Model 3 в 2017 году не справлялась с объемами производства и обслуживанием заказов. В апреле 2018 года ее капитализация упала на четверть, и компании пришлось принять экстренные меры, чтобы исправить ситуацию. Впоследствии Tesla не раз отчитывалась об убытках, однако продолжала уверенно наращивать выпуск автомобиля. Впервые компания вышла на чистую прибыль только по итогам второго квартала 2018 года, однако эти показатели оставались незначительными из-за инвестиций в производственные мощности.Чистая прибыль Tesla по итогам третьего квартала 2020 года выросла в 2,3 раза в годовом выражении, до 331 миллиона долларов.Tesla Model 3 - электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

https://ria.ru/20201222/mask-1590352619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, вашингтон, tesla motors, тим кук, apple, технологии, в мире