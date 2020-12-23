https://ria.ru/20201223/murphy-1590533173.html

Вышел первый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи

Вышел первый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи

На YouTube-канале Prime Video появился первый трейлер второй части "Поездки в Америку", в которой принца Акима из африканской страны Замунда вновь сыграл Эдди... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:29

2020-12-23T12:29

2020-12-23T12:29

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На YouTube-канале Prime Video появился первый трейлер второй части "Поездки в Америку", в которой принца Акима из африканской страны Замунда вновь сыграл Эдди Мерфи.В новой ленте недавно коронованный Аким и его преданный товарищ Семми отправляются из Африки в Нью-Йорк на поиски сына короля. Режиссером продолжения стал Крейг Брюэр ("Меня зовут Долемайт")."Сейчас прекрасный момент, чтобы вернуться в Замунду, потому что после выхода первой комедии прошло уже достаточно времени", – прокомментировал новую ленту сам Эдди Мерфи.Помимо него в "Поездке в Америку 2" снимались Джеймс Эрл Джонс, Шари Хедли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос, Лесли Джонс, Луи Андерсон и Трейси Морган.Изначально проектом занималась студия Paramount, но Amazon Prime Video выкупила его за 125 миллионов долларов. Первый фильм "Поездка в Америку" режиссера Джона Лэндиса вышел в 1988 году, премьера продолжения на Amazon Prime Video запланирована на 5 марта 2021 года.

https://ria.ru/20190910/1558502109.html

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кино и сериалы, новости культуры, эдди мерфи, нью-йорк (город), африка, сша