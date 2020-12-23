https://ria.ru/20201223/mosoblduma-1590582858.html

Почти треть депутатов Мособлдумы переболели COVID-19

Почти треть депутатов Мособлдумы переболели COVID-19

Почти треть депутатов подмосковного парламента переболели коронавирусом, сообщили в пресс-службе Московской областной думы. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:32

2020-12-23T15:32

2020-12-23T15:32

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коронавирус в россии

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игорь брынцалов

здоровье - общество

московская областная дума

общество

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Почти треть депутатов подмосковного парламента переболели коронавирусом, сообщили в пресс-службе Московской областной думы."Около 30% депутатов (17 человек) и порядка 16% сотрудников аппарата (43 человека) уже переболели COVID-19", - говорится в сообщении.Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов 2020 года, отметил, что региональные парламентарии, входящие в группу риска, в период угрозы самоизолировались."Но при этом вели приёмы жителей посредством интернета, оказывали материально-техническую помощь волонтёрским штабам", - сказал Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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