https://ria.ru/20201223/molodezh-1590586925.html

В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет

В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет

Повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы "омолодились", заявила RT Член комитета Госдумы по труду,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:50

2020-12-23T15:50

2020-12-23T15:50

россия

светлана бессараб

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы "омолодились", заявила RT Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.В настоящий момент в каждом законе возраст молодежи может быть разным: до 30 или до 35 лет. Поэтому, как пояснила депутат, было логичным принять документ, устанавливающий, кто относится к "молодежи" и на что они имеют права.Сегодня депутаты Госдумы приняли законопроект, который закрепляет возраст молодежи: это люди возрастом от 14 до 35 лет включительно. Кроме основных понятий, изменения коснулись целей и принципов молодежной политики. Также изменения уточняют, кто относится к "молодой семье" и "молодому специалисту".

https://realty.ria.ru/20201126/ipoteka-1586380844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана бессараб, госдума рф, общество