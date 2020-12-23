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В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет
В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет
Повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы "омолодились", заявила RT Член комитета Госдумы по труду,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:50
2020-12-23T15:50
2020-12-23T15:50
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светлана бессараб
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы "омолодились", заявила RT Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.В настоящий момент в каждом законе возраст молодежи может быть разным: до 30 или до 35 лет. Поэтому, как пояснила депутат, было логичным принять документ, устанавливающий, кто относится к "молодежи" и на что они имеют права.Сегодня депутаты Госдумы приняли законопроект, который закрепляет возраст молодежи: это люди возрастом от 14 до 35 лет включительно. Кроме основных понятий, изменения коснулись целей и принципов молодежной политики. Также изменения уточняют, кто относится к "молодой семье" и "молодому специалисту".
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