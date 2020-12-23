Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/molodezh-1590586925.html
В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет
В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет
Повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы "омолодились", заявила RT Член комитета Госдумы по труду,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:50
2020-12-23T15:50
россия
светлана бессараб
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы "омолодились", заявила RT Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.В настоящий момент в каждом законе возраст молодежи может быть разным: до 30 или до 35 лет. Поэтому, как пояснила депутат, было логичным принять документ, устанавливающий, кто относится к "молодежи" и на что они имеют права.Сегодня депутаты Госдумы приняли законопроект, который закрепляет возраст молодежи: это люди возрастом от 14 до 35 лет включительно. Кроме основных понятий, изменения коснулись целей и принципов молодежной политики. Также изменения уточняют, кто относится к "молодой семье" и "молодому специалисту".
https://realty.ria.ru/20201126/ipoteka-1586380844.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, светлана бессараб, госдума рф, общество

В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет

15:50 23.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы "омолодились", заявила RT Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В настоящий момент в каждом законе возраст молодежи может быть разным: до 30 или до 35 лет. Поэтому, как пояснила депутат, было логичным принять документ, устанавливающий, кто относится к "молодежи" и на что они имеют права.
"С учетом внесения изменений в законодательство множество молодых людей получат возможность продлить право на дополнительные гарантии и льготы в течение пяти лет", — пояснила Бессараб.
Сегодня депутаты Госдумы приняли законопроект, который закрепляет возраст молодежи: это люди возрастом от 14 до 35 лет включительно. Кроме основных понятий, изменения коснулись целей и принципов молодежной политики. Также изменения уточняют, кто относится к "молодой семье" и "молодому специалисту".
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 08:58Льготная ипотека
В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи
 
РоссияСветлана БессарабГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния