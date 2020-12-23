https://ria.ru/20201223/molodezh-1590581636.html

Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи

Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи

Госдума приняла закон о молодежной политике. Согласно документу, возраст молодежи в России повысится с 30 до 35 лет. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:28

2020-12-23T15:28

2020-12-23T15:52

россия

галина карелова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о молодежной политике. Согласно документу, возраст молодежи в России повысится с 30 до 35 лет.Проект дает определения таким понятиям, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения". Тенперь к этим категориям людей будут относить россиян с 14 до 35 лет включительно.Ко второму чтению комитет нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал 42 поправки. Нововведения затронули основные понятия, изложенные в проекте. Также появилось новое понятие "специалист по работе с молодежью". Документ значительно расширяет цели и основные направления молодежной политики в России. Следи них - гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической спортом и так далее.Ко второму чтению также доработали статью, посвященную мониторингу реализации молодежной политики. Законопроект предполагает регулярную подготовку доклада о положении молодежи стране. "Знаковый законопроект"Как отметил депутат Борис Пайкин, после принятия закон о молодежной политике "позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения". Парламентарий назвал этот законопроект "знаковым", так как впервые молодежь как целевая аудитория законопроекта принимала участие в его создании и, можно сказать, "стала его соавтором".Вице-спикер Совфеда Галина Карелова, в свою очередь, отметила, что в связи с изменениями в Конституцию России законодательство о молодежной политике получило значительное развитие.

https://realty.ria.ru/20201126/ipoteka-1586380844.html

https://ria.ru/20201201/interes-1587102089.html

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россия, галина карелова, госдума рф, общество