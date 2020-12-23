https://ria.ru/20201223/mks-1590521984.html

Российский космонавт сообщил о стабилизации давления воздуха на МКС

Российский космонавт сообщил о стабилизации давления воздуха на МКС

Командир Международной космической станции Сергей Рыжиков сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление на МКС, которое ранее падало из-за... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:21

2020-12-23T11:21

2020-12-23T12:56

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Командир Международной космической станции Сергей Рыжиков сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление на МКС, которое ранее падало из-за утечки воздуха, стабилизировалось, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА."Давление стабильное - 727,5 (миллиметра ртутного столба)", - сказал он специалисту центра.Такое же давление воздуха на МКС было во вторник утром. При этом в воскресенье утром давление составляло 730,5 миллиметра ртутного столба, а в понедельник утром - 728,5.Из переговоров стало известно, что в понедельник Рыжиков проводил работы в "протекающей" промежуточной камере модуля "Звезда" по герметизации места рядом со швом и трубопроводом системы терморегулирования.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201220/mks-1590080963.html

https://ria.ru/20201219/kosmos-1590043287.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука