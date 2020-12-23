https://ria.ru/20201223/mitingi-1590515557.html
Госдума одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб
Госдума одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет на митинги и пикеты... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:58
2020-12-23T10:58
2020-12-23T10:59
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий вяткин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дается возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.Согласно проекту, предлагается ввести запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.Также предлагается продлить трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, проектом предлагается, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.Согласно нормам проекта, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.Вяткин также предложил уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.
https://ria.ru/20201218/obschestvo-1589946233.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий вяткин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, госдума рф, политика
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дается возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.
Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил депутат от ЕР Дмитрий Вяткин
.
Согласно проекту, предлагается ввести запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.
Также предлагается продлить трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, проектом предлагается, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.
Согласно нормам проекта, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
Вяткин также предложил уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор
по согласованию с МВД, Росгвардией
, ФСО и журналистским сообществом.