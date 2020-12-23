https://ria.ru/20201223/mishustin-1590564251.html

Мишустин предложил утвердить обновленные нацпроекты

Мишустин предложил утвердить обновленные нацпроекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту на заседании Госсовета единый план по достижению целей национальных проектов и предложил его одобрить. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:18

2020-12-23T14:18

2020-12-23T14:44

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту на заседании Госсовета единый план по достижению целей национальных проектов и предложил его одобрить."Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании совета, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно - буквально с 1 января следующего года", - сказал Мишустин.Он пояснил, что "в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, подготовлен единый план, который направлен на достижение национальных целей. Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский Указ национальные проекты и государственные программы".Глава кабинета министров отметил, что план отвечает на три ключевых вопроса: когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты."При подготовке единого плана была проведена большая работа. В центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек, почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития. Связующим звеном в этой работе стали руководители цифровой трансформации органов власти как на федеральном, так и на региональных уровнях", - рассказал Мишустин.Он добавил, что в результате план согласовали и поддержали все участники процесса. Затем он прошел самое широкое обсуждение, в котором приняли участие представители Федерального собрания, Общественной палаты, Объединенного народного фронта, делового экспертного сообщества, а также рабочие группы Госсовета."В результате получился подробный план, описывающий логику достижений каждой национальной цели. он станет основным навигатором по запланированным мероприятиям. При этом для всех министерств и ведомств, региональных администраций, институтов развития план определяет сферы ответственности, ставит конкретные задачи, где каждый шаг и каждое мероприятие способствует достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", - заключил премьер-министр.

https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html

https://ria.ru/20201113/natsproekty-1584521613.html

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михаил мишустин, общество