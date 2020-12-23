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Мишустин предложил утвердить обновленные нацпроекты
Мишустин предложил утвердить обновленные нацпроекты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту на заседании Госсовета единый план по достижению целей национальных проектов и предложил его одобрить. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:18
2020-12-23T14:44
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту на заседании Госсовета единый план по достижению целей национальных проектов и предложил его одобрить."Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании&nbsp; совета, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно - буквально с 1 января следующего года", - сказал Мишустин.Он пояснил, что "в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, подготовлен единый план, который направлен на достижение национальных целей. Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский Указ национальные проекты и государственные программы".Глава кабинета министров отметил, что план отвечает на три ключевых вопроса: когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты."При подготовке единого плана была проведена большая работа. В центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек, почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития. Связующим звеном в этой работе стали руководители цифровой трансформации органов власти как на федеральном, так и на региональных уровнях", - рассказал Мишустин.Он добавил, что в результате план согласовали и поддержали все участники процесса. Затем он прошел самое широкое обсуждение, в котором приняли участие представители Федерального собрания, Общественной палаты, Объединенного народного фронта, делового экспертного сообщества, а также рабочие группы Госсовета."В результате получился подробный план, описывающий логику достижений каждой национальной цели. он станет основным навигатором по запланированным мероприятиям. При этом для всех министерств и ведомств, региональных администраций, институтов развития план определяет сферы ответственности, ставит конкретные задачи, где каждый шаг и каждое мероприятие способствует достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", - заключил премьер-министр.
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михаил мишустин, общество

Мишустин предложил утвердить обновленные нацпроекты

14:18 23.12.2020 (обновлено: 14:44 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту на заседании Госсовета единый план по достижению целей национальных проектов и предложил его одобрить.
"Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании  совета, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно - буквально с 1 января следующего года", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что "в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, подготовлен единый план, который направлен на достижение национальных целей. Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский Указ национальные проекты и государственные программы".
Глава кабинета министров отметил, что план отвечает на три ключевых вопроса: когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты.
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"При подготовке единого плана была проведена большая работа. В центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек, почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития. Связующим звеном в этой работе стали руководители цифровой трансформации органов власти как на федеральном, так и на региональных уровнях", - рассказал Мишустин.
Он добавил, что в результате план согласовали и поддержали все участники процесса. Затем он прошел самое широкое обсуждение, в котором приняли участие представители Федерального собрания, Общественной палаты, Объединенного народного фронта, делового экспертного сообщества, а также рабочие группы Госсовета.
"В результате получился подробный план, описывающий логику достижений каждой национальной цели. он станет основным навигатором по запланированным мероприятиям. При этом для всех министерств и ведомств, региональных администраций, институтов развития план определяет сферы ответственности, ставит конкретные задачи, где каждый шаг и каждое мероприятие способствует достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", - заключил премьер-министр.
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