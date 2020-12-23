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https://ria.ru/20201223/mishustin-1590563420.html
На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей
На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей
В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:14
2020-12-23T15:24
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей, чтобы с 1 января можно было начать его выполнение. Мишустин подчеркнул, что документ определяет зону ответственности перед каждым министерством, ведомством, властями регионов, ставит конкретные задачи."Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", — добавил премьер.В мае 2020 года Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для этого правительству при участии Госсовета поручили скорректировать национальные проекты и разработать план восстановления экономики.
https://ria.ru/20201223/rubl-1590485279.html
https://ria.ru/20201028/plan-1581922713.html
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михаил мишустин, общество

На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей

14:14 23.12.2020 (обновлено: 15:24 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин.
"При подготовке единого плана была проведена большая работа, в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития".
Михаил Мишустин
Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей, чтобы с 1 января можно было начать его выполнение.
Мишустин подчеркнул, что документ определяет зону ответственности перед каждым министерством, ведомством, властями регионов, ставит конкретные задачи.
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"Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", — добавил премьер.
В мае 2020 года Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для этого правительству при участии Госсовета поручили скорректировать национальные проекты и разработать план восстановления экономики.
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Михаил МишустинОбщество
 
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