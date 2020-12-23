https://ria.ru/20201223/mishustin-1590563420.html

На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей

На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей

В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:14

2020-12-23T14:14

2020-12-23T15:24

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей, чтобы с 1 января можно было начать его выполнение. Мишустин подчеркнул, что документ определяет зону ответственности перед каждым министерством, ведомством, властями регионов, ставит конкретные задачи."Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", — добавил премьер.В мае 2020 года Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для этого правительству при участии Госсовета поручили скорректировать национальные проекты и разработать план восстановления экономики.

https://ria.ru/20201223/rubl-1590485279.html

https://ria.ru/20201028/plan-1581922713.html

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михаил мишустин, общество