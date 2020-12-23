https://ria.ru/20201223/mishustin-1590563420.html
На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей
На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей
В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:14
2020-12-23T14:14
2020-12-23T15:24
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590424243_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_5b20251d727d93709019549e8a9c3b8b.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей, чтобы с 1 января можно было начать его выполнение. Мишустин подчеркнул, что документ определяет зону ответственности перед каждым министерством, ведомством, властями регионов, ставит конкретные задачи."Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", — добавил премьер.В мае 2020 года Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для этого правительству при участии Госсовета поручили скорректировать национальные проекты и разработать план восстановления экономики.
https://ria.ru/20201223/rubl-1590485279.html
https://ria.ru/20201028/plan-1581922713.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590424243_391:586:2339:2047_1920x0_80_0_0_40c9b235a27f772907a95dd1b63e0ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
В России на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей в течение трех лет, сообщил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин
.
"При подготовке единого плана была проведена большая работа, в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития".
Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей, чтобы с 1 января можно было начать его выполнение.
Мишустин подчеркнул, что документ определяет зону ответственности перед каждым министерством, ведомством, властями регионов, ставит конкретные задачи.
"Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", — добавил премьер.
В мае 2020 года Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для этого правительству при участии Госсовета поручили скорректировать национальные проекты и разработать план восстановления экономики.