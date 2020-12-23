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https://ria.ru/20201223/minzdrav-1590606042.html
Минздрав прекращает набирать добровольцев для испытаний "Спутника V"
Минздрав прекращает набирать добровольцев для испытаний "Спутника V"
Минздрав принял решение прекратить набор участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:10
2020-12-23T17:13
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Минздрав принял решение прекратить набор участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба ведомства.Таким образом, министерство одобрило изменение числа участников исследования до числа фактически включенных в него — более 31 тысячи человек. Эта группа позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени, отметили в пресс-службе.Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — разработчика вакцины — заявил, что Минздрав разрешил поменять формат пострегистрационных исследований, так что добровольцам больше не будут вводить плацебо, а только настоящую вакцину.Наблюдение за добровольцами, которые уже участвуют в исследовании, продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.По результатам третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 90-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав прекращает набирать добровольцев для испытаний "Спутника V"

17:10 23.12.2020 (обновлено: 17:13 23.12.2020)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Абзал Калиев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Минздрав принял решение прекратить набор участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба ведомства.
Таким образом, министерство одобрило изменение числа участников исследования до числа фактически включенных в него — более 31 тысячи человек. Эта группа позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени, отметили в пресс-службе.
"За последнее время аналогичные решения по сокращению числа добровольцев в исследованиях уже принимались рядом зарубежных разработчиков вакцин", — добавили в Минздраве.
Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — разработчика вакцины — заявил, что Минздрав разрешил поменять формат пострегистрационных исследований, так что добровольцам больше не будут вводить плацебо, а только настоящую вакцину.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 14:57Распространение нового коронавируса
Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса
Наблюдение за добровольцами, которые уже участвуют в исследовании, продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
По результатам третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 90-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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