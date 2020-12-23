https://ria.ru/20201223/minzdrav-1590606042.html

Минздрав прекращает набирать добровольцев для испытаний "Спутника V"

Минздрав прекращает набирать добровольцев для испытаний "Спутника V"

Минздрав принял решение прекратить набор участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:10

2020-12-23T17:10

2020-12-23T17:13

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Минздрав принял решение прекратить набор участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба ведомства.Таким образом, министерство одобрило изменение числа участников исследования до числа фактически включенных в него — более 31 тысячи человек. Эта группа позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени, отметили в пресс-службе.Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — разработчика вакцины — заявил, что Минздрав разрешил поменять формат пострегистрационных исследований, так что добровольцам больше не будут вводить плацебо, а только настоящую вакцину.Наблюдение за добровольцами, которые уже участвуют в исследовании, продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.По результатам третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 90-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590231358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)