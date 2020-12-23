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Наука
https://ria.ru/20201223/mgppu-1590407311.html
Психологическое состояние медиков, борющихся с COVID-19, изучили в России
Психологическое состояние медиков, борющихся с COVID-19, изучили в России
Психологическое состояние медицинских работников во время пандемии COVID-19 изучили специалисты Московского государственного психолого-педагогического... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:00
2020-12-23T09:00
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
наука
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
университетская наука
навигатор абитуриента
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
общество
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Психологическое состояние медицинских работников во время пандемии COVID-19 изучили специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно со специалистами НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского. По словам ученых, они определили факторы, важные для сохранения психологического благополучия медработников. Результаты исследования опубликованы в журнале Counseling Psychology and Psychotherapy.В период пандемии у врачей, медицинских сестер и других сотрудников медучреждений значительно возрастает риск профессионального выгорания и развития депрессивных и тревожных расстройств, считают ученые. Ученые МГППУ совместно с сотрудниками НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского провели первое российское исследование, направленное на оценку психологического состояния медработников из разных регионов России во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции."Здоровье и хорошее психофизическое состояние медиков, которых сейчас называют работниками линии фронта, критически важно и для поддержания здоровья всего населения в целом, и для повышения шансов на выздоровление тяжело больных", – отметила декан факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Алла Холмогорова.Как объяснили ученые, систематические перегрузки приводят к эмоциональному истощению – важнейшему симптому профессионального выгорания, а также к росту уровня стресса, появлению симптомов депрессии и тревоги.Важную роль в возрастании уровня стресса у всех медицинских сотрудников играет страх заражения себя и близких, отсутствие четкой информации, организационные трудности, сообщили ученые. Большинство обследованных специалистов имели высокие показатели профессионального выгорания: 61% испытуемых – по шкале эмоционального истощения, 92% испытуемых – по шкале деперсонификации, которая отражает степень формализации контактов с больными и коллегами.Исключение составляет показатель по шкале профессиональной успешности, по которой 61% специалистов продемонстрировали низкие показатели выгорания, что косвенно свидетельствует о высоком уровне мобилизации медработников и понимании ими своей роли в преодолении пандемии, считают ученые из МГППУ и НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского.Более неблагополучными в психологическом плане оказались медицинские работники из регионов: они отличаются от медицинских работников из Москвы более высокими показателями депрессии и тревоги, а также чаще жалуются на нехватку средств защиты.Чрезвычайно важной для снижения стресса, по данным исследователей, оказалась правильная организация работы в "красных зонах", где помещаются больные. В первую очередь, это предполагает создание специальных помещений для отдыха, где есть возможность делать регулярные перерывы и снимать защитные костюмы. Другой важный фактор сохранения душевного равновесия – получение регулярной информации от руководства.Как подчеркнули ученые, поддержание психического здоровья медработников в условиях эпидемии требует развития психологической службы непосредственно в медицинских учреждениях. Помимо материальной поддержки, ключевую роль в сохранении душевного здоровья играют психологическая поддержка со стороны семьи, коллег по работе и общества в целом, а также создание неформальной дружеской обстановки в трудовом коллективе, отметили исследователи.В настоящее время сотрудники факультета консультативной и клинической психологии МГППУ совместно с сотрудниками НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского продолжают исследования психологического состояния медицинских работников, занятых в борьбе с пандемией.
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РИА Новости
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96
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), общество

Психологическое состояние медиков, борющихся с COVID-19, изучили в России

09:00 23.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Психологическое состояние медицинских работников во время пандемии COVID-19 изучили специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно со специалистами НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского. По словам ученых, они определили факторы, важные для сохранения психологического благополучия медработников. Результаты исследования опубликованы в журнале Counseling Psychology and Psychotherapy.
В период пандемии у врачей, медицинских сестер и других сотрудников медучреждений значительно возрастает риск профессионального выгорания и развития депрессивных и тревожных расстройств, считают ученые. Ученые МГППУ совместно с сотрудниками НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского провели первое российское исследование, направленное на оценку психологического состояния медработников из разных регионов России во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции.
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"Здоровье и хорошее психофизическое состояние медиков, которых сейчас называют работниками линии фронта, критически важно и для поддержания здоровья всего населения в целом, и для повышения шансов на выздоровление тяжело больных", – отметила декан факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Алла Холмогорова.
Как объяснили ученые, систематические перегрузки приводят к эмоциональному истощению – важнейшему симптому профессионального выгорания, а также к росту уровня стресса, появлению симптомов депрессии и тревоги.
Важную роль в возрастании уровня стресса у всех медицинских сотрудников играет страх заражения себя и близких, отсутствие четкой информации, организационные трудности, сообщили ученые. Большинство обследованных специалистов имели высокие показатели профессионального выгорания: 61% испытуемых – по шкале эмоционального истощения, 92% испытуемых – по шкале деперсонификации, которая отражает степень формализации контактов с больными и коллегами.
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Исключение составляет показатель по шкале профессиональной успешности, по которой 61% специалистов продемонстрировали низкие показатели выгорания, что косвенно свидетельствует о высоком уровне мобилизации медработников и понимании ими своей роли в преодолении пандемии, считают ученые из МГППУ и НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского.
Более неблагополучными в психологическом плане оказались медицинские работники из регионов: они отличаются от медицинских работников из Москвы более высокими показателями депрессии и тревоги, а также чаще жалуются на нехватку средств защиты.
Чрезвычайно важной для снижения стресса, по данным исследователей, оказалась правильная организация работы в "красных зонах", где помещаются больные. В первую очередь, это предполагает создание специальных помещений для отдыха, где есть возможность делать регулярные перерывы и снимать защитные костюмы. Другой важный фактор сохранения душевного равновесия – получение регулярной информации от руководства.
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Как подчеркнули ученые, поддержание психического здоровья медработников в условиях эпидемии требует развития психологической службы непосредственно в медицинских учреждениях. Помимо материальной поддержки, ключевую роль в сохранении душевного здоровья играют психологическая поддержка со стороны семьи, коллег по работе и общества в целом, а также создание неформальной дружеской обстановки в трудовом коллективе, отметили исследователи.
В настоящее время сотрудники факультета консультативной и клинической психологии МГППУ совместно с сотрудниками НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского продолжают исследования психологического состояния медицинских работников, занятых в борьбе с пандемией.
 
НаукаНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Университетская наукаНавигатор абитуриентаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Общество
 
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