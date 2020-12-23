https://ria.ru/20201223/mgppu-1590407311.html

Психологическое состояние медиков, борющихся с COVID-19, изучили в России

Психологическое состояние медиков, борющихся с COVID-19, изучили в России

Психологическое состояние медицинских работников во время пандемии COVID-19 изучили специалисты Московского государственного психолого-педагогического... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:00

2020-12-23T09:00

2020-12-23T09:00

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

наука

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

университетская наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

общество

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Психологическое состояние медицинских работников во время пандемии COVID-19 изучили специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно со специалистами НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского. По словам ученых, они определили факторы, важные для сохранения психологического благополучия медработников. Результаты исследования опубликованы в журнале Counseling Psychology and Psychotherapy.В период пандемии у врачей, медицинских сестер и других сотрудников медучреждений значительно возрастает риск профессионального выгорания и развития депрессивных и тревожных расстройств, считают ученые. Ученые МГППУ совместно с сотрудниками НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского провели первое российское исследование, направленное на оценку психологического состояния медработников из разных регионов России во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции."Здоровье и хорошее психофизическое состояние медиков, которых сейчас называют работниками линии фронта, критически важно и для поддержания здоровья всего населения в целом, и для повышения шансов на выздоровление тяжело больных", – отметила декан факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Алла Холмогорова.Как объяснили ученые, систематические перегрузки приводят к эмоциональному истощению – важнейшему симптому профессионального выгорания, а также к росту уровня стресса, появлению симптомов депрессии и тревоги.Важную роль в возрастании уровня стресса у всех медицинских сотрудников играет страх заражения себя и близких, отсутствие четкой информации, организационные трудности, сообщили ученые. Большинство обследованных специалистов имели высокие показатели профессионального выгорания: 61% испытуемых – по шкале эмоционального истощения, 92% испытуемых – по шкале деперсонификации, которая отражает степень формализации контактов с больными и коллегами.Исключение составляет показатель по шкале профессиональной успешности, по которой 61% специалистов продемонстрировали низкие показатели выгорания, что косвенно свидетельствует о высоком уровне мобилизации медработников и понимании ими своей роли в преодолении пандемии, считают ученые из МГППУ и НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского.Более неблагополучными в психологическом плане оказались медицинские работники из регионов: они отличаются от медицинских работников из Москвы более высокими показателями депрессии и тревоги, а также чаще жалуются на нехватку средств защиты.Чрезвычайно важной для снижения стресса, по данным исследователей, оказалась правильная организация работы в "красных зонах", где помещаются больные. В первую очередь, это предполагает создание специальных помещений для отдыха, где есть возможность делать регулярные перерывы и снимать защитные костюмы. Другой важный фактор сохранения душевного равновесия – получение регулярной информации от руководства.Как подчеркнули ученые, поддержание психического здоровья медработников в условиях эпидемии требует развития психологической службы непосредственно в медицинских учреждениях. Помимо материальной поддержки, ключевую роль в сохранении душевного здоровья играют психологическая поддержка со стороны семьи, коллег по работе и общества в целом, а также создание неформальной дружеской обстановки в трудовом коллективе, отметили исследователи.В настоящее время сотрудники факультета консультативной и клинической психологии МГППУ совместно с сотрудниками НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского продолжают исследования психологического состояния медицинских работников, занятых в борьбе с пандемией.

https://sn.ria.ru/20200326/1569153471.html

https://sn.ria.ru/20200326/1569115801.html

https://ria.ru/20200325/1569111308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), общество