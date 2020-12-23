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В Китае зафиксировали падение похожего на метеорит объекта
В Китае зафиксировали падение похожего на метеорит объекта
Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:55
2020-12-23T17:55
цинхай
космос - риа наука
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства.Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20201108/meteorit-1583661413.html
цинхай
китай
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цинхай, космос - риа наука, китай, в мире

В Китае зафиксировали падение похожего на метеорит объекта

17:55 23.12.2020
 
© Фото : Alain Herzog / EPFLМетеорит Тиссинт
Метеорит Тиссинт - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Alain Herzog / EPFL
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства.

"Сегодня на рассвете, в уезде Юйшу провинции Цинхай, предположительно, упал метеорит. Сейсмологический центр провинции Цинхай зарегистрировал падение в 7.25 (2.25 мск) по местному времени", - говорится в сообщении.

Падение горящего метеорита на севере Ливана в провинции Аккар - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 21:48
В Ливане упал метеорит
Других подробностей не приводится.
 
ЦинхайКосмос - РИА НаукаКитайВ мире
 
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