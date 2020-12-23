https://ria.ru/20201223/meteorit-1590618773.html
В Китае зафиксировали падение похожего на метеорит объекта
В Китае зафиксировали падение похожего на метеорит объекта
Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:55
2020-12-23T17:55
2020-12-23T17:55
цинхай
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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства.Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20201108/meteorit-1583661413.html
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