Правительство примет программу бесплатного оказания медпомощи
14:43 23.12.2020 (обновлено: 14:59 23.12.2020)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Программа бесплатного оказания медицинской помощи будет принята кабмином в ближайшее время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На заседании выступил губернатор Ивановской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский, который обратил внимание, что в январе, несмотря на большое количество выходных, врачи выйдут на работу не в дежурном режиме, а "по полной".
"Это значит, что потребуются дополнительные средства обязательного медицинского страхования для оплаты января. Субвенции из федерального фонда перечисляются в обычное время как 1/12 от годового размера субвенции. Мы предлагаем по январю сделать исключение и перечислить не 1/12, а 1/10, и главное, по максимуму это авансировать - либо до конца года, это было бы идеально, либо в первых числах января", - предложил Воскресенский.
Вице-премьер Голикова предложила прокомментировать эту тему.
"Наконец, авансирование. В ближайшие дни будет принята программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую принимает правительство для всех субъектов Российской Федерации, и в ней будут предусмотрены механизмы авансирования расходов по этой государственной программе на первый квартал 2021 года", - сказала Голикова.
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