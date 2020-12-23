https://ria.ru/20201223/medpomosch-1590570545.html

Правительство примет программу бесплатного оказания медпомощи

Правительство примет программу бесплатного оказания медпомощи

Программа бесплатного оказания медицинской помощи будет принята кабмином в ближайшее время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:43

2020-12-23T14:43

2020-12-23T14:59

станислав воскресенский

владимир путин

ивановская область

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Программа бесплатного оказания медицинской помощи будет принята кабмином в ближайшее время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На заседании выступил губернатор Ивановской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение" Станислав Воскресенский, который обратил внимание, что в январе, несмотря на большое количество выходных, врачи выйдут на работу не в дежурном режиме, а "по полной".Вице-премьер Голикова предложила прокомментировать эту тему."Наконец, авансирование. В ближайшие дни будет принята программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую принимает правительство для всех субъектов Российской Федерации, и в ней будут предусмотрены механизмы авансирования расходов по этой государственной программе на первый квартал 2021 года", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20200916/medpomosch-1577321011.html

ивановская область

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станислав воскресенский, владимир путин, ивановская область, здоровье - общество, татьяна голикова, общество