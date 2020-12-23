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На модернизацию инфекционной службы в России направят 17 млрд рублей
На модернизацию инфекционной службы в России направят 17 млрд рублей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию российской инфекционной службы в 2021 году будет направлено 17 миллиардов рублей. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:26
2020-12-23T14:26
2020-12-23T14:40
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию российской инфекционной службы в 2021 году будет направлено 17 миллиардов рублей.
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россия, здоровье - общество