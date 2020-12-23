На модернизацию инфекционной службы в России направят 17 млрд рублей

"В результате опыта, приобретенного в COVID, принято решение по дальнейшей модернизации инфекционной службы, и на эти цели будет направлено в 2021 году 17 миллиардов рублей", - сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.