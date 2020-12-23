https://ria.ru/20201223/maski-1590619672.html
Попова рассказала, когда на улице необходимо носить маску
Попова рассказала, когда на улице необходимо носить маску
Носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, но в общественных местах она остается обязательной, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:00
2020-12-23T18:00
2020-12-23T18:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589006914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67730aba21cf77d30f1708a00c51d1b8.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, но в общественных местах она остается обязательной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очень важно отметить, что требование носить маски в общественных местах остается. Это уже не рекомендация - это требование. Оно введено постановлением главного государственного санитарного врача в конце октября этого года и остается обязательным, его нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем", - заявила она в ходе брифинга.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590550565.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589006914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f04af343497743abf6fe8f9613f4161d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество