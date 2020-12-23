https://ria.ru/20201223/maski-1590619672.html

Попова рассказала, когда на улице необходимо носить маску

Попова рассказала, когда на улице необходимо носить маску

Носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, но в общественных местах она остается обязательной, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:00

2020-12-23T18:00

2020-12-23T18:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, но в общественных местах она остается обязательной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очень важно отметить, что требование носить маски в общественных местах остается. Это уже не рекомендация - это требование. Оно введено постановлением главного государственного санитарного врача в конце октября этого года и остается обязательным, его нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем", - заявила она в ходе брифинга.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590550565.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество