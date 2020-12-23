https://ria.ru/20201223/markirovka-1590589862.html

Олег Павлов: маркировка - простой и понятный ориентир для покупателей

Олег Павлов: маркировка - простой и понятный ориентир для покупателей

В России к 2024 году должна быть создана система сплошной маркировки и прослеживаемости товаров - это необходимо для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:00

2020-12-23T16:00

2020-12-23T16:00

маркировка

здоровье - общество

интервью

общество

экономика

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В России к 2024 году должна быть создана система сплошной маркировки и прослеживаемости товаров - это необходимо для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас система маркировки, оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), действует в отношении целого ряда товарных групп – это шубы, сигареты, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины. Руководитель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов уверен: маркировка является надежным и понятным ориентиром для покупателей, который не только может помочь выбрать качественный товар, но и в некоторых случаях избавить от возможного вреда для здоровья. О контрафакте среди различных категорий товаров, о пользе маркировки для потребителей, а также о том, на что обращать внимание, чтобы не купить поддельный товар Павлов рассказал в интервью РИА Новости.- В медийном пространстве можно найти множество новостей о выявлении в России контрафактных товаров, о нелегальных продажах лекарств. Как сейчас обстоит ситуация с контрафактной продукцией в стране?- К сожалению, любые исследования, которые проводятся на потребительских рынках - как продовольственных, так и непродовольственных товаров, - показывают наличие и контрафакта, и фальсификата. Причем это касается даже таких важнейших категорий, как лекарства или продукты питания. В частности, если мы исследуем молочную продукцию, то в ней обнаруживается масса нарушений, например, по подмене компонентов животного происхождения растительными. Если мы изучаем минеральную воду - в ней выявляется недостаточная минерализация, недостаточное содержание калия, магния, кальция. В комплексе это приводит к угрозе здоровью граждан. Если мы говорим о поддельных лекарствах, этот вред может проявиться очень быстро, если рассматриваем, например, продукты питания - он может накапливаться. Поэтому, конечно, проблема есть, и она очень серьезная.Как показывает практика, рынок не в состоянии самостоятельно решить проблему контрафактной продукции. Это логичный расчет: если есть возможность сэкономить на производстве товара - резонно, что многие компании этой возможностью пользуются.- Целесообразно ли, на ваш взгляд, усиление ответственности за производство и оборот контрафактной продукции?- В России и за контрафакт, и за фальсификат предусмотрена довольно жесткая ответственность: это штрафы на сотни тысяч рублей, приостановление деятельности, изъятие продукции. Меры ответственности жесткие, однако проблема с выявлением и пресечением оборота сохраняется. Вообще, складывается впечатление, что многие компании просто закладывают возможные штрафы и санкции в себестоимость продукции, в свою бизнес-модель. Конечно, выгоднее заплатить штраф, и при этом не доложить компонент во всю партию продукции.Поэтому наиболее важным, на наш взгляд, является принятие таких мер, которые, с одной стороны, позволят привлечь как можно большее количество граждан и субъектов к контролю, а с другой - будут иметь превентивный характер. Очевидно, если выявление нарушений продолжается, несмотря на всю жесткость санкций, то сдерживающих факторов недостаточно.- Поможет ли маркировка в борьбе с контрафактом?- Да. Ведь как сейчас проходит выбор того или иного товара: предположим, вы хотите купить кроссовки. Вы изучаете форумы, социальные сети, сайты производителей, выучиваете "10 признаков настоящих кроссовок", чтобы не купить в магазине поддельную вещь. Не говоря уже о том, что многие покупают товары через интернет. Маркировка же является однозначным индикатором того, что перед вами настоящий товар именного того производителя, именно той модели, именно того размера, который вы хотели купить, в магазине, где вы хотели купить. То есть это максимальное упрощение выбора для потребителя. У него появляется явный ориентир - простой, понятный, легко проверяемый.Задача для надзорных органов тоже упрощается. Сейчас в любой сфере, прежде чем выявить контрафакт, проводятся многочисленные исследования, экспертизы, производителям и правообладателям направляются запросы. Но в тех категориях, где есть маркировка, надзорные органы с помощью простых и общедоступных инструментов могут сразу понять, в том ли магазине находится товар, в котором он должен находиться, там ли он произведен, соответствует ли он требованиям. Все эти элементы - само наличие маркировки, информация, которую она несет - существенно, на порядок упрощают контрольные функции государства.- Вы говорили, что некоторые производители готовы к штрафам за нарушения в продукции - как маркировка может повлиять на этот фактор?- Сейчас, в случае выявления некачественной продукции, предусмотрены процедуры отзыва товаров. Но представьте: если мы говорим про молочную продукцию, в которой животные жиры заменены растительными - как отозвать ее из всех магазинов, где она продается? Это практически нереально. И это касается какой угодно продукции. А вот маркировка позволяет в режиме реального времени приостановить реализацию всей партии продукции по всей стране по нажатию одной кнопки. Почему: каждый экземпляр продукции поставляется с кодом, каждый - подлежит сканированию, и если в системе появится информация о том, что продукция не может быть реализована, она и не будет продаваться.Это переворачивает с ног на голову подход к добросовестному поведению на рынке - производителю будет невыгодно поставлять контрафактную продукцию, ведь, если в ней выявят нарушения, ее моментально смогут снять с продажи. Это повлечет за собой огромные убытки, и больше с таким производителем, каким бы крупным он ни был, ни одна розничная сеть, ни один дистрибьютор работать не будет. В свою очередь, торговые компании будут тщательнее относиться к отбору производителей, продукцию которых они берут в свои магазины. То есть у нас появляется система внутреннего контроля во всей товаропроводящей цепочке, когда ни один из элементов этой цепи не будет заинтересован в том, что в нее попадала недоброкачественная продукция. Это самый важный превентивный фактор, ведь одно дело - заплатить штраф, и совсем другое - лишиться всей партии продукции, потерять клиентов на будущее и понести репутационные риски.- А можно ли объяснять гражданам как следить за тем, что они покупают?- К сожалению, как показывает практика, повышение потребительской грамотности - это довольно-таки сложное и не всегда реализуемое занятие. Объективно невозможно научить потребителя выбирать правильные товары во всех категориях, учитывая количество брендов, моделей, видов товаров. Невозможно научить всех читать этикетки, находить в них информацию о соответствии продукции техническим регламентам, дать информацию обо всех юридических лицах производителей. Поэтому, очевидно, что такой инструмент, как маркировка, является самым надежным и самым простым ориентиром при выборе продукции. Она проста, понятна, доступна каждому. Не нужно быть специалистом во всех отраслях потребительского рынка: достаточно просто отсканировать код и понять, что ты купил. Есть и другой эффект: надзорные органы получают в качестве союзника огромную армию потребителей.- Осенью во многих регионах России наблюдались жалобы на дефицит лекарств. Некоторые участники фармрынка связывали это со стартовавшей 1 июля обязательной маркировкой лекарственных препаратов. Разделяете ли вы эту позицию?- На пике этой информационной волны осенью мы проводили свое исследование по крупнейшим регионам России, исследовали наличие лекарств в разных аптечных организациях. Никакой проблемы мы не выявили. Да, были отдельные аптеки, в которых отдельные лекарства были недоступны, но в соседних аптеках этого же населенного пункта всегда было то, что нужно - проблем не было. Однако в СМИ транслировалась другая картина. Когда мы начали копать глубже, оказалось, что в некоторых аптеках не были созданы товарные запасы. А, как вы помните, на сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями наложился всплеск заболеваемости COVID-19. Возник ажиотажный спрос: граждане стремились создать запасы противовирусных, жаропонижающих лекарств. В отдельных аптеках, которые не создали запасы, конечно же, наблюдались перебои.- Какие лекарства, по вашим данным, чаще всего подделывают? И в каких регионах?- Проблема была характерна для всех регионов. Сейчас, благодаря маркировке, ее острота спадает. Подделывают чаще всего лекарства с высокой добавленной стоимостью. В условном "топе" - антибиотики и антибактериальные, гормональные, онкологические препараты, лекарства для желудочно-кишечного тракта, противогрибковые препараты. Но, повторюсь, маркировка дает свои результаты: есть экспертные оценки, которые свидетельствуют, что оборот недоброкачественных лекарств за период обязательной маркировки снизился уже в 2,5 раза, а по онкологическим препаратам нелегальный рынок сократился в 10 раз.- Если не брать в расчет потенциальный вред здоровью, можете ли оценить возможный ущерб экономике от поддельных лекарств?Годовой розничный оборот на российском рынке лекарств превышает 1 триллион рублей. По разным оценкам, контрафактная продукция занимает 8-10% на рынке. Это объемы, с которых государство не получает налоговых отчислений, суммы, которые недополучают добросовестные производители, инвестирующие в развитие своего бизнеса.С другой стороны, граждане, покупая такие лекарства и не получая пользы для здоровья, выбывают из строя на больший срок - это тоже потери для экономики. Поэтому совершенно справедливо, что этот рынок стал одним из пилотных для внедрения маркировки.- Можно ли подделать цифровой код маркировки, чтобы обойти этот способ контроля?- В том-то и дело, что подделать нельзя. Все коды генерируются на стороне оператора, снабжаются специальным ключом, который на любом этапе может быть проверен любыми участниками товаропроводящей цепи, а также госорганами или потребителями.Соответственно, с одной стороны, мы имеем исключение доступа к генерации этих кодов со стороны корыстно заинтересованных лиц, а с другой - получаем возможности контроля на каждом этапе. Поэтому подделка здесь исключена, и именно поэтому в товарных категориях, где введена маркировка, мы видим невообразимое снижение контрафакта. Мы видим рост количества производителей: оказалось, например, что обувь у нас в стране производит в несколько раз больше компаний, чем предполагалось изначально. Мы видим увеличение емкости рынка: до появления маркировки емкость российского рынка оценивалась в 329 миллионов пар обуви, а сейчас выпущено уже 2 миллиарда кодов для маркировки. - И в заключение: можете ли дать советы потребителям, на что обращать внимание, чтобы не приобрести поддельный продукт?- Если мы говорим о маркируемых категориях товаров, то маркировка уже является для граждан надежным ориентиром. Мы смотрим на обращения граждан: уже заметно, что они, покупая продукцию и зная, что она подлежит маркировке, обращают внимание на коды, сканируют их, проверяют товар. Поэтому, если продукция маркируется, надо обязательно установить приложение "Честный знак", пользоваться им и проверять товары.Но могу дать и более общие советы. Например, если мы покупаем товар в интернете, стоит иметь дело с проверенными магазинами. Если по тем или иным причинам товар продается в менее известной компании, нужно обязательно проверить, с кем вы имеете дело с точки зрения юридического лица, наличия у него реального магазина, адреса, по которому можно вернуть товар или написать жалобу.

https://ria.ru/20201217/velosipedy-1589679312.html

https://ria.ru/20201217/markirovka-1589678046.html

https://ria.ru/20201202/markirovka-1587360463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркировка, здоровье - общество, интервью, общество, экономика