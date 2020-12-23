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https://ria.ru/20201223/makron-1590574436.html
Состояние заболевшего COVID-19 Макрона начало улучшаться
Состояние заболевшего COVID-19 Макрона начало улучшаться
В состоянии здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего COVID-19 в прошлый четверг, наблюдаются признаки улучшения, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:58
2020-12-23T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
версаль
здоровье - общество
франция
в мире
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ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. В состоянии здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего COVID-19 в прошлый четверг, наблюдаются признаки улучшения, сообщает агентство Франс Пресс по ссылкой на Елисейский дворец.Другой информации о здоровье французского лидера пока не приводится.До этого Елисейский дворец в течение нескольких дней сообщал, что состояние Макрона стабильное.Семнадцатого декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходит в резиденции Lanterne в Версале, и продолжает работать удаленно. В прошлую пятницу Макрон опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, но у него усталость, головная боль и сухой кашель. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, версаль, здоровье - общество, франция, в мире

Состояние заболевшего COVID-19 Макрона начало улучшаться

14:58 23.12.2020
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. В состоянии здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего COVID-19 в прошлый четверг, наблюдаются признаки улучшения, сообщает агентство Франс Пресс по ссылкой на Елисейский дворец.
Другой информации о здоровье французского лидера пока не приводится.
До этого Елисейский дворец в течение нескольких дней сообщал, что состояние Макрона стабильное.
Семнадцатого декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходит в резиденции Lanterne в Версале, и продолжает работать удаленно. В прошлую пятницу Макрон опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, но у него усталость, головная боль и сухой кашель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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