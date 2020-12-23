https://ria.ru/20201223/makron-1590574436.html

Состояние заболевшего COVID-19 Макрона начало улучшаться

Состояние заболевшего COVID-19 Макрона начало улучшаться

В состоянии здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего COVID-19 в прошлый четверг, наблюдаются признаки улучшения, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:58

2020-12-23T14:58

2020-12-23T14:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

версаль

здоровье - общество

франция

в мире

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ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. В состоянии здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего COVID-19 в прошлый четверг, наблюдаются признаки улучшения, сообщает агентство Франс Пресс по ссылкой на Елисейский дворец.Другой информации о здоровье французского лидера пока не приводится.До этого Елисейский дворец в течение нескольких дней сообщал, что состояние Макрона стабильное.Семнадцатого декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходит в резиденции Lanterne в Версале, и продолжает работать удаленно. В прошлую пятницу Макрон опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, но у него усталость, головная боль и сухой кашель. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590203205.html

версаль

франция

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, версаль, здоровье - общество, франция, в мире