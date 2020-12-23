https://ria.ru/20201223/magazin-1590627272.html

Житель Петербурга умер после стычки в магазине

Житель Петербурга умер после стычки в магазине

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Петербурга, толкнувшего в магазине мужчину, который вскоре после этого скончался в больнице,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:37

2020-12-23T18:37

2020-12-23T21:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Петербурга, толкнувшего в магазине мужчину, который вскоре после этого скончался в больнице, сообщает ГСУ СК России по городу.Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В качестве подозреваемого задержан 35-летний житель Петербурга. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, информирует городское следственное управление.По данным некоторых Telegram-каналов и ряда СМИ, причиной конфликта стало отсутствие защитной маски у посетителя магазина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589361500.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия