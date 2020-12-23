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Житель Петербурга умер после стычки в магазине
Житель Петербурга умер после стычки в магазине
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Петербурга, толкнувшего в магазине мужчину, который вскоре после этого скончался в больнице,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:37
2020-12-23T21:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Петербурга, толкнувшего в магазине мужчину, который вскоре после этого скончался в больнице, сообщает ГСУ СК России по городу.Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В качестве подозреваемого задержан 35-летний житель Петербурга. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, информирует городское следственное управление.По данным некоторых Telegram-каналов и ряда СМИ, причиной конфликта стало отсутствие защитной маски у посетителя магазина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Житель Петербурга умер после стычки в магазине

18:37 23.12.2020 (обновлено: 21:17 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Петербурга, толкнувшего в магазине мужчину, который вскоре после этого скончался в больнице, сообщает ГСУ СК России по городу.

"Из материалов уголовного дела следует, что вечером 20 декабря <…> в магазине "Дикси" <…> по улице Бабушкина подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта толкнул руками в грудь 37-летнего мужчину, который был госпитализирован в больницу, где скончался спустя непродолжительное время", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В качестве подозреваемого задержан 35-летний житель Петербурга. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, информирует городское следственное управление.
По данным некоторых Telegram-каналов и ряда СМИ, причиной конфликта стало отсутствие защитной маски у посетителя магазина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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