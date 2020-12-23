Житель Петербурга умер после стычки в магазине
18:37 23.12.2020 (обновлено: 21:17 23.12.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Петербурга, толкнувшего в магазине мужчину, который вскоре после этого скончался в больнице, сообщает ГСУ СК России по городу.
"Из материалов уголовного дела следует, что вечером 20 декабря <…> в магазине "Дикси" <…> по улице Бабушкина подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта толкнул руками в грудь 37-летнего мужчину, который был госпитализирован в больницу, где скончался спустя непродолжительное время", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В качестве подозреваемого задержан 35-летний житель Петербурга. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, информирует городское следственное управление.
По данным некоторых Telegram-каналов и ряда СМИ, причиной конфликта стало отсутствие защитной маски у посетителя магазина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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