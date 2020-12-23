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Глава МИД Литвы призвал не пытаться наладить отношения с Россией
Глава МИД Литвы призвал не пытаться наладить отношения с Россией
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не стоит пытаться наладить отношения с Россией, мнение о том, что их можно "подогреть" и... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:31
2020-12-23T15:31
2020-12-23T15:31
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ВИЛЬНЮС, 23 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не стоит пытаться наладить отношения с Россией, мнение о том, что их можно "подогреть" и улучшить - "дьявольские соблазны"."На мой взгляд, здесь нет необходимости планировать какие-либо изменения политики", - сказал Ландсбергис.По мнению министра, "здесь (в отношениях с Россией - ред.) много наивности, и всё ещё находятся международные игроки, которые говорят: "Давайте попробуем перезагрузиться"."Мне кажется, не стоит поддаваться этой иллюзии и наивности", - считает Ландсбергис.Министр добавил, что эта "наивность" также порой видна в рядах литовцев. "Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией, в приходящих от него экспертизах о том, что отношения можно подогреть, улучшить... Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определенные дьявольские соблазны", - уверен глава внешнеполитического ведомства Литвы.
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ВИЛЬНЮС, 23 дек — РИА Новости.
Министр иностранных дел Литвы
Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не стоит пытаться наладить отношения с Россией
, мнение о том, что их можно "подогреть" и улучшить - "дьявольские соблазны".
"На мой взгляд, здесь нет необходимости планировать какие-либо изменения политики", - сказал Ландсбергис.
По мнению министра, "здесь (в отношениях с Россией - ред.) много наивности, и всё ещё находятся международные игроки, которые говорят: "Давайте попробуем перезагрузиться".
"Мне кажется, не стоит поддаваться этой иллюзии и наивности", - считает Ландсбергис.
Министр добавил, что эта "наивность" также порой видна в рядах литовцев. "Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией, в приходящих от него экспертизах о том, что отношения можно подогреть, улучшить... Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определенные дьявольские соблазны", - уверен глава внешнеполитического ведомства Литвы.