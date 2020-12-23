https://ria.ru/20201223/lisma-1590624995.html
Врио главы Мордовии обсудил завод "Лисма" с руководством компании
Врио главы Мордовии обсудил завод "Лисма" с руководством компании
Врио главы Мордовии Артём Здунов в среду провел рабочее совещание по вопросам развития завода "Лисма", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:25
2020-12-23T18:25
2020-12-23T18:25
республика мордовия
артем здунов
снг
саранск
санкт-петербург
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов в среду провел рабочее совещание по вопросам развития завода "Лисма", сообщает пресс-служба главы региона."Мы выполнили поставленную задачу по сохранению коллектива завода, сейчас у нас трудятся 1200 человек, в том числе 50 рабочих мест создано в текущем году при запуске производства светодиодных светильников. К концу года удалось минимизировать потери, которые предприятие понесло из-за весеннего локдауна, по итогам девяти месяцев рост объемов производства на "Лисме" составил 113,5%", - рассказал руководителю республики генеральный директор компании "Интерфармгласс" Тимур Шарипов.Глава компании отметил, что из Петербурга перевезено и запущено в Саранске оборудование для изготовления светодиодных светильников, продолжается развитие проектов по созданию бактерицидных ламп и приборов на их основе, нефтехимических конденсаторов, светильников специального назначения и иных проектов. Общий объем инвестиций составил 160 миллионов рублей. В 2021 году на "Лисме" планируется реализовать инвестпроект по производству тары из медицинского стекла.Врио главы Мордовии обратил внимание на необходимость переломить ситуацию с задолженностью по заработной плате на предприятии. "Насколько я знаю, "Лисма" - в списках предприятий, которые имеют задолженности по заработной плате перед своими работниками. Ещё один важный момент: уровень заработной платы на предприятии ниже, чем в среднем по отрасли, в том числе по сравнению с другими регионами. Это принципиальные вопросы для правительства, прошу доложить, что делается для их решения", - сказал Здунов.Руководитель компании заверил, что вся задолженность по зарплате на предприятии будет погашена до нового года.Отмечается, что в ходе совещания также были обсуждены планы по дальнейшему развитию производственного комплекса.Расположенный в Саранске завод "Лисма" - крупнейший производитель источников света на территории России и стран СНГ. Продуктовая линейка включает более 300 наименований, в числе которых светодиодные лампы, натриевые, металлогалогенные, ртутные, галогенные, накаливания общего и специального назначения.
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артем здунов, снг, саранск, санкт-петербург, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артём Здунов
в среду провел рабочее совещание по вопросам развития завода "Лисма", сообщает пресс-служба главы региона.
"Мы выполнили поставленную задачу по сохранению коллектива завода, сейчас у нас трудятся 1200 человек, в том числе 50 рабочих мест создано в текущем году при запуске производства светодиодных светильников. К концу года удалось минимизировать потери, которые предприятие понесло из-за весеннего локдауна, по итогам девяти месяцев рост объемов производства на "Лисме" составил 113,5%", - рассказал руководителю республики генеральный директор компании "Интерфармгласс" Тимур Шарипов.
Глава компании отметил, что из Петербурга
перевезено и запущено в Саранске
оборудование для изготовления светодиодных светильников, продолжается развитие проектов по созданию бактерицидных ламп и приборов на их основе, нефтехимических конденсаторов, светильников специального назначения и иных проектов. Общий объем инвестиций составил 160 миллионов рублей. В 2021 году на "Лисме" планируется реализовать инвестпроект по производству тары из медицинского стекла.
Врио главы Мордовии обратил внимание на необходимость переломить ситуацию с задолженностью по заработной плате на предприятии. "Насколько я знаю, "Лисма" - в списках предприятий, которые имеют задолженности по заработной плате перед своими работниками. Ещё один важный момент: уровень заработной платы на предприятии ниже, чем в среднем по отрасли, в том числе по сравнению с другими регионами. Это принципиальные вопросы для правительства, прошу доложить, что делается для их решения", - сказал Здунов.
Руководитель компании заверил, что вся задолженность по зарплате на предприятии будет погашена до нового года.
Отмечается, что в ходе совещания также были обсуждены планы по дальнейшему развитию производственного комплекса.
Расположенный в Саранске завод "Лисма" - крупнейший производитель источников света на территории России и стран СНГ
. Продуктовая линейка включает более 300 наименований, в числе которых светодиодные лампы, натриевые, металлогалогенные, ртутные, галогенные, накаливания общего и специального назначения.