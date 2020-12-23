https://ria.ru/20201223/lekarstva-1590551321.html
Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам
Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:20
2020-12-23T13:20
2020-12-23T13:20
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Выписку рецептов на лекарственные препараты планируется перевести в электронный вид. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время врачи московских поликлиник с помощью ЕМИАС оформляют электронные рецепты, однако затем их необходимо распечатывать для предъявления в аптеке.Уточняется, что информацию о выписанных рецептах (режим дозирования, рекомендации по приёму) пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО и Информационном киоске."В перспективе можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в т.ч. на сайтах аптечных сервисов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в системе электронных рецептов исключается подделка рецептов. А также электронный рецепт не потеряется и не порвётся, исключается неправомерный многократный отпуск препарата по одному и тому же рецепту."Подключение аптек города Москвы к ЕМИАС и начало внедрения электронных рецептов запланировано на 2021 г. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные рецепты на бумажном носителе", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20201221/lekarstva-1590169529.html
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здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Выписку рецептов на лекарственные препараты планируется перевести в электронный вид. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время врачи московских поликлиник с помощью ЕМИАС оформляют электронные рецепты, однако затем их необходимо распечатывать для предъявления в аптеке.
"Новая система электронных рецептов станет единым информационным инструментом для эффективного взаимодействия врача, пациента и фармацевта и – в перспективе – позволит полностью исключить из оборота бумажные рецепты. То есть, пациент может не получать рецепт на бумаге. Придя в аптеку, он должен будет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства и ему отпустят выписанный препарат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информацию о выписанных рецептах (режим дозирования, рекомендации по приёму) пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО и Информационном киоске.
"В перспективе можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в т.ч. на сайтах аптечных сервисов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в системе электронных рецептов исключается подделка рецептов. А также электронный рецепт не потеряется и не порвётся, исключается неправомерный многократный отпуск препарата по одному и тому же рецепту.
"Подключение аптек города Москвы к ЕМИАС и начало внедрения электронных рецептов запланировано на 2021 г. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные рецепты на бумажном носителе", - заключается в сообщении.