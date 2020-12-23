https://ria.ru/20201223/lekarstva-1590551321.html

Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам

Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:20

2020-12-23T13:20

2020-12-23T13:20

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581323343_0:148:2915:1788_1920x0_80_0_0_44f34dc5c4786ac4144163c9e1d14c45.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Выписку рецептов на лекарственные препараты планируется перевести в электронный вид. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время врачи московских поликлиник с помощью ЕМИАС оформляют электронные рецепты, однако затем их необходимо распечатывать для предъявления в аптеке.Уточняется, что информацию о выписанных рецептах (режим дозирования, рекомендации по приёму) пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО и Информационном киоске."В перспективе можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в т.ч. на сайтах аптечных сервисов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в системе электронных рецептов исключается подделка рецептов. А также электронный рецепт не потеряется и не порвётся, исключается неправомерный многократный отпуск препарата по одному и тому же рецепту."Подключение аптек города Москвы к ЕМИАС и начало внедрения электронных рецептов запланировано на 2021 г. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные рецепты на бумажном носителе", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20201221/lekarstva-1590169529.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество