https://ria.ru/20201223/kryuchkov-1590607928.html

СК начал проверку после статьи о "войне за наследство" актера Крючкова

СК начал проверку после статьи о "войне за наследство" актера Крючкова

Следователи в Москве заинтересовались статьей в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила журналистам старший РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:17

2020-12-23T17:17

2020-12-23T17:29

культура

николай крючков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следователи в Москве заинтересовались статьей в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.Отмечается, что следователи изучат все изложенные в публикации факты, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201107/nasledstvo-1583510649.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай крючков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия