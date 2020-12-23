https://ria.ru/20201223/kryuchkov-1590607928.html
СК начал проверку после статьи о "войне за наследство" актера Крючкова
СК начал проверку после статьи о "войне за наследство" актера Крючкова
Следователи в Москве заинтересовались статьей в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила журналистам старший РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:17
2020-12-23T17:17
2020-12-23T17:29
культура
николай крючков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следователи в Москве заинтересовались статьей в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.Отмечается, что следователи изучат все изложенные в публикации факты, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20201107/nasledstvo-1583510649.html
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николай крючков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия