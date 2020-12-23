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СК начал проверку после статьи о "войне за наследство" актера Крючкова
СК начал проверку после статьи о "войне за наследство" актера Крючкова
Следователи в Москве заинтересовались статьей в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила журналистам старший РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:17
2020-12-23T17:29
культура
николай крючков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следователи в Москве заинтересовались статьей в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.Отмечается, что следователи изучат все изложенные в публикации факты, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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николай крючков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК начал проверку после статьи о "войне за наследство" актера Крючкова

17:17 23.12.2020 (обновлено: 17:29 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в фотобанкНиколай Афанасьевич Крючков
Николай Афанасьевич Крючков - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следователи в Москве заинтересовались статьей в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.
"По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, ...организована доследственная проверка", - сказала Иванова.
Отмечается, что следователи изучат все изложенные в публикации факты, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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КультураНиколай КрючковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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