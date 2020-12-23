https://ria.ru/20201223/krym-1590650669.html

Львовские власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма

Львовские власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма

Горсовет Львова опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих каналов на Youtube, их удалили на следующий день после публикации и... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T22:05

2020-12-23T22:05

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Горсовет Львова опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих каналов на Youtube, их удалили на следующий день после публикации и начали переделывать, передает издание Zaxid.net.Первым на эти видео обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посыпанко. После публикации Посыпанко все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Родителей в действии". Председатель ООО "Родители в действии", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила изданию, что видео переделывают, поскольку сначала "не обратили внимания" на карту без Крыма.В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201222/voda-1590481621.html

https://ria.ru/20201222/perlkharbor-1590402456.html

львов

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украина

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youtube, владимир путин, львов, севастополь, оон, украина, в мире