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Львовские власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма
Львовские власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма
Горсовет Львова опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих каналов на Youtube, их удалили на следующий день после публикации и... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:05
2020-12-23T22:05
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Горсовет Львова опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих каналов на Youtube, их удалили на следующий день после публикации и начали переделывать, передает издание Zaxid.net.Первым на эти видео обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посыпанко. После публикации Посыпанко все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Родителей в действии". Председатель ООО "Родители в действии", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила изданию, что видео переделывают, поскольку сначала "не обратили внимания" на карту без Крыма.В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201222/voda-1590481621.html
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youtube, владимир путин, львов, севастополь, оон, украина, в мире

Львовские власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма

22:05 23.12.2020
 
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Александр Андреев
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Горсовет Львова опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих каналов на Youtube, их удалили на следующий день после публикации и начали переделывать, передает издание Zaxid.net.

"На одном из официальных YouTube-каналов Львовский горсовет опубликовал четыре видео с картой Украины без Крыма. Ролики изготовила общественная организация "Родители в действии" как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили, пообещав переделать из-за эпизода с картой", - пишет издание.

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Первым на эти видео обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посыпанко. После публикации Посыпанко все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Родителей в действии". Председатель ООО "Родители в действии", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила изданию, что видео переделывают, поскольку сначала "не обратили внимания" на карту без Крыма.

"Проект делали родители, пластуны (члены скаутской организации "Пласт" - ред.) на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все пропустили. Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее чем за сутки публичности ролика мы его уже заменили. Просим прощения за такую опечатку. Крым - это Украина!" - цитирует издание Гвоздович.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.
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"Эта техническая ошибка в кратчайшие сроки будет исправлена реализаторами проекта. Надеемся, обновленные видео станут полезными для молодых людей, поскольку их суть направлена на построение молодого гражданского общества", - указано в официальном комментарии отдела партнерства, направленном изданию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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