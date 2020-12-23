https://ria.ru/20201223/krym-1590489906.html

В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым

В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что никаких переговоров о возобновлении подачи воды в Крым на выдвигаемых киевскими властями... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T05:38

2020-12-23T05:38

2020-12-23T07:43

алексей резников

днепр (город)

михаил шеремет

госдума рф

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

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"Нам не по пути": в Госдуме отвергли условия Киева по водоснабжению Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что никаких переговоров о возобновлении подачи воды в Крым на выдвигаемых киевскими властями условиях быть не может, Россия самостоятельно, своими силами решит возникший вопрос вододефицита.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после "деоккупации" полуострова, так как запасов питьевой воды, по его словам, для мирного населения достаточно. При этом вице-премьер подчеркнул, если гуманитарные миссии ООН и Международного комитета Красного Креста скажут, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, тогда Украина направит в регион гуманитарные конвои и вода в цистернах.По его словам, киевская власть еще ответит за свои преступления в отношении крымчан.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201222/perlkharbor-1590402456.html

днепр (город)

симферополь

республика крым

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алексей резников, днепр (город), михаил шеремет, госдума рф, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина