В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:38 23.12.2020 (обновлено: 07:43 23.12.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина набирает воду из родника в селе Дружное Симферопольского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что никаких переговоров о возобновлении подачи воды в Крым на выдвигаемых киевскими властями условиях быть не может, Россия самостоятельно, своими силами решит возникший вопрос вододефицита.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после "деоккупации" полуострова, так как запасов питьевой воды, по его словам, для мирного населения достаточно. При этом вице-премьер подчеркнул, если гуманитарные миссии ООН и Международного комитета Красного Креста скажут, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, тогда Украина направит в регион гуманитарные конвои и вода в цистернах.
"Подобные высказывания украинских политиков говорят об уровне их деградации. Крымчанам их вода не нужна. Мы благополучно решим все препятствия и трудности, которые перед нами ставят. Ни о каких переговорах и диалоге с киевскими властями, которые своей политикой в отношении мирного населения не уступают фашистам, быть не может. Нам с такими людьми не по пути. Пускай пьют свою воду сами. Мы решим самостоятельно вопрос с водой и достойно выйдем из сложившейся ситуации, как это уже было с транспортом, энергетикой, поставками продовольствия. Пускай на Украине в этом ни на секунду не сомневаются", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевская власть еще ответит за свои преступления в отношении крымчан.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".