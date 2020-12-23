https://ria.ru/20201223/krazha-1590482559.html

Эксперт обозначил способы кражи данных с вашей сим-карты

Эксперт обозначил способы кражи данных с вашей сим-карты

В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всей хранящейся на ней информации и осуществлять от вашего имени противозаконные действия... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T02:21

2020-12-23T02:21

2020-12-23T02:21

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всей хранящейся на ней информации и осуществлять от вашего имени противозаконные действия вплоть до хищения финансовых средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Если вы потеряли SIM-карту, сразу же позвоните оператору, чтобы ее заблокировать. Нельзя исключать и возможность мошенничеств с подменой карты. Также кража данных с SIM-карты возможна с помощью дистанционного доступа: на устройство пользователя отправляется смс-сообщение с техническим кодом, а после открытия хакер получает доступ к звонкам, сообщениям и даже местоположению владельца. "Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно серьезно прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своём устройстве", — заключил Мясоедов.

https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html

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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, технологии, общество