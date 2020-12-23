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Эксперт обозначил способы кражи данных с вашей сим-карты
Эксперт обозначил способы кражи данных с вашей сим-карты
В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всей хранящейся на ней информации и осуществлять от вашего имени противозаконные действия... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T02:21
2020-12-23T02:21
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всей хранящейся на ней информации и осуществлять от вашего имени противозаконные действия вплоть до хищения финансовых средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Если вы потеряли SIM-карту, сразу же позвоните оператору, чтобы ее заблокировать. Нельзя исключать и возможность мошенничеств с подменой карты. Также кража данных с SIM-карты возможна с помощью дистанционного доступа: на устройство пользователя отправляется смс-сообщение с техническим кодом, а после открытия хакер получает доступ к звонкам, сообщениям и даже местоположению владельца. "Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно серьезно прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своём устройстве", — заключил Мясоедов.
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, технологии, общество

Эксперт обозначил способы кражи данных с вашей сим-карты

02:21 23.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всей хранящейся на ней информации и осуществлять от вашего имени противозаконные действия вплоть до хищения финансовых средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Если вы потеряли SIM-карту, сразу же позвоните оператору, чтобы ее заблокировать. Нельзя исключать и возможность мошенничеств с подменой карты.

"Злоумышленник звонит оператору и, представившись владельцем, заявляет об утере SIM-карты и отвечает на контрольные вопросы. Ответы на вопросы он находит в социальных сетях пользователя. После этого реальная SIM-карта отключается, чужой человек получает новую с полным доступом к номеру и всей информации которая на него приходит. Поэтому очень важно соблюдать цифровую гигиену и не выставлять личные данные в социальных сетях на всеобщее обозрение", — советует эксперт.

Также кража данных с SIM-карты возможна с помощью дистанционного доступа: на устройство пользователя отправляется смс-сообщение с техническим кодом, а после открытия хакер получает доступ к звонкам, сообщениям и даже местоположению владельца.
"Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно серьезно прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своём устройстве", — заключил Мясоедов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:59
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияТехнологииОбщество
 
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