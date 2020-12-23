https://ria.ru/20201223/korovy-1590596123.html

Якутские фермеры из-за сильных морозов шьют меховые лифчики для коров

Якутские фермеры из-за сильных морозов шьют меховые лифчики для коров

Многие фермеры из-за сильных морозов за полярным кругом в Якутии шьют теплые лифчики для коров, сообщил РИА Новости ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:29

2020-12-23T16:29

2020-12-23T16:29

республика саха (якутия)

арктика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590925_0:191:3142:1958_1920x0_80_0_0_e74a45dbb56cbce6016208a7615ffab2.jpg

ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Многие фермеры из-за сильных морозов за полярным кругом в Якутии шьют теплые лифчики для коров, сообщил РИА Новости ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского района Станислав Попов.По словам ветеринара, в зимнюю пору температура воздуха в Арктике может достигать минус 60 градусов. "Практически во всех районах Заполярья жители шьют меховые бюстгальтеры дойным коровам, чтобы буренки не мерзли в сильные морозы. Только тем буренкам, которые доятся, надевают бюстгальтер, остальные – топлес. Некоторые хозяева изготавливают коровьи лифчики и в летнее время. Летом приходится защищать вымя у коров от гнуса и оводов в период особо активного лета кровососов. Отпугивающая химия смывается влажной травой", - рассказал собеседник агентства.Этой зимой у Попова пять дойных коров. Каждый день скот бежит из хотонов (помещений) на водопой. "Есть прорубь в озерке с печкой. Утром работник сельской фермы откалывает лед в проруби и растапливает печку в озерке. Коров выгоняют с фермы по 10-15 голов, и они бегут к озерку на водопой и сразу обратно, тут выпускают следующую партию. Так как при морозе в минус 50 градусов вода сразу покрывается коркой льда за пару минут, топят печку в проруби, чтобы не замерзла, пока подойдет следующее стадо. После водопоя коров фермы до обеда топят печку для частных коров. Услуга платная", - отметил ветеринар.Также кустурский специалист рассказал об особенной якутской породе коров, которую сохранили в Эвено-Бытантайском национальном районе.

https://ria.ru/20200619/1573142532.html

республика саха (якутия)

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), арктика, общество