https://ria.ru/20201223/korovy-1590596123.html
Якутские фермеры из-за сильных морозов шьют меховые лифчики для коров
Якутские фермеры из-за сильных морозов шьют меховые лифчики для коров
Многие фермеры из-за сильных морозов за полярным кругом в Якутии шьют теплые лифчики для коров, сообщил РИА Новости ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:29
2020-12-23T16:29
2020-12-23T16:29
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арктика
общество
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Многие фермеры из-за сильных морозов за полярным кругом в Якутии шьют теплые лифчики для коров, сообщил РИА Новости ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского района Станислав Попов.По словам ветеринара, в зимнюю пору температура воздуха в Арктике может достигать минус 60 градусов. "Практически во всех районах Заполярья жители шьют меховые бюстгальтеры дойным коровам, чтобы буренки не мерзли в сильные морозы. Только тем буренкам, которые доятся, надевают бюстгальтер, остальные – топлес. Некоторые хозяева изготавливают коровьи лифчики и в летнее время. Летом приходится защищать вымя у коров от гнуса и оводов в период особо активного лета кровососов. Отпугивающая химия смывается влажной травой", - рассказал собеседник агентства.Этой зимой у Попова пять дойных коров. Каждый день скот бежит из хотонов (помещений) на водопой. "Есть прорубь в озерке с печкой. Утром работник сельской фермы откалывает лед в проруби и растапливает печку в озерке. Коров выгоняют с фермы по 10-15 голов, и они бегут к озерку на водопой и сразу обратно, тут выпускают следующую партию. Так как при морозе в минус 50 градусов вода сразу покрывается коркой льда за пару минут, топят печку в проруби, чтобы не замерзла, пока подойдет следующее стадо. После водопоя коров фермы до обеда топят печку для частных коров. Услуга платная", - отметил ветеринар.Также кустурский специалист рассказал об особенной якутской породе коров, которую сохранили в Эвено-Бытантайском национальном районе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика саха (якутия), арктика, общество
ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Многие фермеры из-за сильных морозов за полярным кругом в Якутии шьют теплые лифчики для коров, сообщил РИА Новости ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского района Станислав Попов.
По словам ветеринара, в зимнюю пору температура воздуха в Арктике
может достигать минус 60 градусов. "Практически во всех районах Заполярья жители шьют меховые бюстгальтеры дойным коровам, чтобы буренки не мерзли в сильные морозы. Только тем буренкам, которые доятся, надевают бюстгальтер, остальные – топлес. Некоторые хозяева изготавливают коровьи лифчики и в летнее время. Летом приходится защищать вымя у коров от гнуса и оводов в период особо активного лета кровососов. Отпугивающая химия смывается влажной травой", - рассказал собеседник агентства.
Этой зимой у Попова пять дойных коров. Каждый день скот бежит из хотонов (помещений) на водопой. "Есть прорубь в озерке с печкой. Утром работник сельской фермы откалывает лед в проруби и растапливает печку в озерке. Коров выгоняют с фермы по 10-15 голов, и они бегут к озерку на водопой и сразу обратно, тут выпускают следующую партию. Так как при морозе в минус 50 градусов вода сразу покрывается коркой льда за пару минут, топят печку в проруби, чтобы не замерзла, пока подойдет следующее стадо. После водопоя коров фермы до обеда топят печку для частных коров. Услуга платная", - отметил ветеринар.
Также кустурский специалист рассказал об особенной якутской породе коров, которую сохранили в Эвено-Бытантайском национальном районе.
"У якутской коровы кожа толстая, и кроме густой и длинной шерсти они имеют подпушок. У других пород этот подпушок отсутствует. Тонкий отдел кишечника достигает до 47 метров длины, что позволяет извлекать из скудного рациона кормов все питательные вещества. У наших коров не возникает стресса от длительного стойлового содержания в зиму. Также у них невосприимчивость ко многим заболеванием, присущим к культурной породе скота. Молоко у якутских коров повышенной жирности. В общем, это уникальная порода", - сказал Попов.