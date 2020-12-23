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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590624333.html
В Британии выявили еще один штамм коронавируса
В Британии выявили еще один штамм коронавируса
В Великобритании выявили еще один мутировавший вариант коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:24
2020-12-23T23:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
юар
в мире
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ЛОНДОН, 23 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании выявили еще один мутировавший вариант коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.По его словам, специалисты зафиксировали два случая заражения, оба пациента прибыли из ЮАР.Лондон вводит ограничения на поездки в южноафриканскую страну, обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте с заболевшими, заключил Хэнкок.Ранее об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке Англии Хэнкок сообщал 14 декабря. По его словам, та вариация оказалась на 70 процентов более заразной. При этом ученые не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания. Также о новой вариации COVID-19 сообщили в Малайзии. Как написала газета New Straits Times со ссылкой на гендиректора Минздрава страны Нура Хишама Абдуллу, штамм обнаружили среди 60 образцов, взятых в штате Сабах."Нам еще предстоит узнать клиническое воздействие этого варианта, его уровень инфицирующей способности или агрессивности", — добавил чиновник.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против новых штаммов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590554300.html
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коронавирус covid-19, великобритания, юар, в мире

В Британии выявили еще один штамм коронавируса

18:24 23.12.2020 (обновлено: 23:31 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПрохожий на одной из опустевших улиц Лондона
Прохожий на одной из опустевших улиц Лондона - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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ЛОНДОН, 23 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании выявили еще один мутировавший вариант коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", — сказал чиновник журналистам.
По его словам, специалисты зафиксировали два случая заражения, оба пациента прибыли из ЮАР.
Лондон вводит ограничения на поездки в южноафриканскую страну, обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте с заболевшими, заключил Хэнкок.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 13:34Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог рассказал, от чего зависит мутация коронавируса
Ранее об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке Англии Хэнкок сообщал 14 декабря. По его словам, та вариация оказалась на 70 процентов более заразной. При этом ученые не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.
Также о новой вариации COVID-19 сообщили в Малайзии. Как написала газета New Straits Times со ссылкой на гендиректора Минздрава страны Нура Хишама Абдуллу, штамм обнаружили среди 60 образцов, взятых в штате Сабах.
"Нам еще предстоит узнать клиническое воздействие этого варианта, его уровень инфицирующей способности или агрессивности", — добавил чиновник.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против новых штаммов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЮАРВ мире
 
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