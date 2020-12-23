https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590620517.html

Все лаборатории Роспотребнадзора перевели в усиленный режим

Все лаборатории Роспотребнадзора перевели в усиленный режим

Все лаборатории Роспотребнадзора переведены в усиленный режим, чтобы у россиян была возможность тестироваться на COVID-19 в новогодние праздники, заявила глава... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:03

2020-12-23T18:03

2020-12-23T18:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все лаборатории Роспотребнадзора переведены в усиленный режим, чтобы у россиян была возможность тестироваться на COVID-19 в новогодние праздники, заявила глава ведомства Анна Попова."На период праздников мы организовали усиленный рабочий режим для всех лабораторий Роспотребнадзора. Мы не просто сохранили режим – мы его усилили с тем, чтобы у каждого была возможность для того, чтобы тестироваться в тот момент, когда назначит врач, с тем чтобы мы не пропустили какой-либо случай", - сказала Попова на брифинге.Она отметила, что Россия сегодня находится в тройке лидеров по тестированию в расчете на сто тысяч населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/maski-1590619672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество