https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590594604.html

В 12 регионах запустили голосовой помощник коронавирусной службы 122

В 12 регионах запустили голосовой помощник коронавирусной службы 122

Голосовой помощник службы 122 на основе искусственного интеллекта, который записывает граждан на прием к врачу, внедрен в 12 регионах РФ, заявил вице-премьер... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:25

2020-12-23T16:25

2020-12-23T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Голосовой помощник службы 122 на основе искусственного интеллекта, который записывает граждан на прием к врачу, внедрен в 12 регионах РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В конце ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Вице-премьер на совещании с главами регионов сообщил, что в России вводится единый телефонный номер по коронавирусу - 122 - для удобства дозвона граждан до медиков.Ранее вице-премьер отмечал, что служба 122 эффективно распределяет звонки, разгружая регистратуры и "это та самая область где искусственный интеллект начал проявлять себя отлично".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/pomoschnik-1590495994.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, технологии