https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586611676.html

В России ввели единый телефонный номер 122 по COVID-19

В России ввели единый телефонный номер 122 по COVID-19

В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:57

2020-11-27T13:57

2020-11-27T19:24

дмитрий чернышенко

владимир путин

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов.Ранее Владимир Путин поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона граждан до медиков. По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется — соединит с поликлиникой, скорой и другими службами. Как отметил вице-премьер, сейчас ожидать ответа от оператора можно от одной до 20 минут и более. По данным Общероссийского народного фронта, труднее всего дозвониться до скорой в Дагестане, Хакасии, Воронежской, Иркутской и Новосибирской областях. Также проблемы с кол-центрами выявили в Омской области, Забайкалье, Республике Алтай, Алтайском и Хабаровском краях.При этом ситуация с временем ожидания уже улучшилась в Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском крае и в некоторых других регионах, которые перешли на единый колл-центр с использованием чат-бота. Всего таких субъектов 27.В случае дефицита операторов "Ростелеком" готов оказывать регионам не только техническую, но и кадровую помощь. Также к решению вопросов функционирования кол-центров подключаются руководители цифровой трансформации, которых должны назначить до 1 декабря.Чернышенко добавил, что в перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID. Для повышения качества коммуникации населения с медицинскими учреждениями в период пандемии Чернышенко поручил Минцифры обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медучреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/testirovanie-1586451684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество