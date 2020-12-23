Эксперт рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге

"Мы имеем отклонение от того прогноза, который мы сгенерировали… Предполагалось, что у нас в районе 21-22 декабря будет пик… Фактически где-то с 19 декабря пошел рост, но мы видим, что, похоже, вчера он начал замедляться и, может быть, бог даст, мы получим замедление и дальше и тогда, возможно, мы выйдем на пик, может быть, через пару дней. Трудно сказать", - сказал он.