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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590564119.html
Эксперт рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Эксперт рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Пик по количеству активных случаев коронавируса (болеющих людей) в Санкт-Петербурге ожидается через несколько дней, считает руководитель Центра интеллектуальной РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:18
2020-12-23T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктор захаров
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Пик по количеству активных случаев коронавируса (болеющих людей) в Санкт-Петербурге ожидается через несколько дней, считает руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.Ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning).По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 212074 случая заражения COVID-19. Скончались 7074 человек. Выздоровели 123518.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, виктор захаров, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, общество

Эксперт рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге

14:18 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
Работа временного госпиталя для больных коронавирусом в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Пик по количеству активных случаев коронавируса (болеющих людей) в Санкт-Петербурге ожидается через несколько дней, считает руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
"Мы имеем отклонение от того прогноза, который мы сгенерировали… Предполагалось, что у нас в районе 21-22 декабря будет пик… Фактически где-то с 19 декабря пошел рост, но мы видим, что, похоже, вчера он начал замедляться и, может быть, бог даст, мы получим замедление и дальше и тогда, возможно, мы выйдем на пик, может быть, через пару дней. Трудно сказать", - сказал он.
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Ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning).
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 212074 случая заражения COVID-19. Скончались 7074 человек. Выздоровели 123518.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктор ЗахаровСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
 
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