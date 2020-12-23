Эксперт рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Пик по количеству активных случаев коронавируса (болеющих людей) в Санкт-Петербурге ожидается через несколько дней, считает руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
"Мы имеем отклонение от того прогноза, который мы сгенерировали… Предполагалось, что у нас в районе 21-22 декабря будет пик… Фактически где-то с 19 декабря пошел рост, но мы видим, что, похоже, вчера он начал замедляться и, может быть, бог даст, мы получим замедление и дальше и тогда, возможно, мы выйдем на пик, может быть, через пару дней. Трудно сказать", - сказал он.
Ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning).
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 212074 случая заражения COVID-19. Скончались 7074 человек. Выздоровели 123518.
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