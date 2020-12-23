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Врач рассказал, когда в Москве изменится ситуация с коронавирусом
Врач рассказал, когда в Москве изменится ситуация с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в Москве в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:49
2020-12-23T11:49
2020-12-23T13:27
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в Москве в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко >>>
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва, общество