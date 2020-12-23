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Распространение нового коронавируса
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Врач рассказал, когда в Москве изменится ситуация с коронавирусом
Врач рассказал, когда в Москве изменится ситуация с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в Москве в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:49
2020-12-23T13:27
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в Москве в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко &gt;&gt;&gt;
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва, общество

Врач рассказал, когда в Москве изменится ситуация с коронавирусом

11:49 23.12.2020 (обновлено: 13:27 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в Москве в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
"До праздника осталось две недели, думаю, ничего не произойдет за две недели", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном росте числа пациентов в новогодние праздники.
Попова заявила о том, что российская вакцина устойчива к новым штаммам коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 16:46Распространение нового коронавируса
Попова заявила об эффективности российских вакцин от нового штамма COVID
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко >>>
 
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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