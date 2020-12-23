https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590528566.html

Врач рассказал, когда в Москве изменится ситуация с коронавирусом

Врач рассказал, когда в Москве изменится ситуация с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в Москве в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:49

2020-12-23T11:49

2020-12-23T13:27

распространение нового коронавируса

валерий вечорко

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в Москве в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко >>>

https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590428841.html

москва

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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва, общество