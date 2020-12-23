https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590516969.html
В Москве выявили 5652 новых случая COVID-19
В Москве выявили 5652 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 5652, Санкт-Петербурге - 3749, Подмосковье - 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:04
2020-12-23T11:04
2020-12-23T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 5652, Санкт-Петербурге - 3749, Подмосковье - 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых зафиксированных случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области - 27, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590432436.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество