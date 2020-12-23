https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590516969.html

В Москве выявили 5652 новых случая COVID-19

В Москве выявили 5652 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 5652, Санкт-Петербурге - 3749, Подмосковье - 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:04

2020-12-23T11:04

2020-12-23T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 5652, Санкт-Петербурге - 3749, Подмосковье - 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых зафиксированных случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области - 27, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590432436.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество