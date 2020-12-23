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В России за сутки 24 447 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 24 447 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 24 447 человек после COVID-19, за все время выздоровели 2 343 967 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:03
2020-12-23T11:03
2020-12-23T11:03
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 447 человек после COVID-19, за все время выздоровели 2 343 967 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны 5228 человек, в Санкт-Петербурге - 2617, в Подмосковье - 1234.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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