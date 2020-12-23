https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590516673.html

В России за сутки 24 447 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 24 447 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 24 447 человек после COVID-19, за все время выздоровели 2 343 967 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:03

2020-12-23T11:03

2020-12-23T11:03

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 447 человек после COVID-19, за все время выздоровели 2 343 967 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны 5228 человек, в Санкт-Петербурге - 2617, в Подмосковье - 1234.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество