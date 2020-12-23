https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590516427.html

В России за сутки умерли 549 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 549 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 549 смертей с COVID-19, за все время - 52 461, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:03

2020-12-23T11:03

2020-12-23T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 549 смертей с COVID-19, за все время - 52 461, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 549 летальных случаев... За весь период по России умерло 52 461 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 75, в Москве - 73, в Ростовской области - 28.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

ростовская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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