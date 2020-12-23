В России выявили 27 250 новых случаев коронавируса
11:01 23.12.2020 (обновлено: 11:35 23.12.2020)
© РИА НовостиВрачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 27 250 заболевших COVID-19, у 14,9 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Темпы прироста снизились до 0,9 процента. Умерли 549 человек, вылечились более 24,4 тысячи.
На первом месте по числу новых случаев — Москва (5652, более чем на полторы тысячи меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3749), Подмосковье (1540), Нижегородская (498), Псковская (416), Свердловская (402), Архангельская (393) и Воронежская (391) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (27), Ненецком автономном округе (три пациента) и на Чукотке (один).
Вчера оперштаб сообщал о 28 776 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 933 753 заразившихся коронавирусом, из них свыше 52,4 тысячи скончались, 2,34 миллиона вылечились.
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии перешагнуло за отметку в 78 миллионов, свыше 1,71 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (почти 18,3 миллиона заболевших), Индия (10,09 миллиона) и Бразилия (7,31 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф