https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590516178.html

В России выявили 27 250 новых случаев коронавируса

В России выявили 27 250 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 27 250 заболевших COVID-19, у 14,9 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:01

2020-12-23T11:01

2020-12-23T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 27 250 заболевших COVID-19, у 14,9 процента из них симптомов нет. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Темпы прироста снизились до 0,9 процента. Умерли 549 человек, вылечились более 24,4 тысячи.На первом месте по числу новых случаев — Москва (5652, более чем на полторы тысячи меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3749), Подмосковье (1540), Нижегородская (498), Псковская (416), Свердловская (402), Архангельская (393) и Воронежская (391) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (27), Ненецком автономном округе (три пациента) и на Чукотке (один).Вчера оперштаб сообщал о 28 776 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 933 753 заразившихся коронавирусом, из них свыше 52,4 тысячи скончались, 2,34 миллиона вылечились.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии перешагнуло за отметку в 78 миллионов, свыше 1,71 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (почти 18,3 миллиона заболевших), Индия (10,09 миллиона) и Бразилия (7,31 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590421881.html

https://ria.ru/20201221/vaktsinatsiya-1590151544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество