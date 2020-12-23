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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590484337.html
Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса
Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT оценил агрессивность нового штамма коронавируса. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T00:59
2020-12-23T00:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
великобритания
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Онищенко раскрыл правду о новом штамме коронавируса
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT оценил агрессивность нового штамма коронавируса.Парламентарий отметил, что речь идет не о новом штамме вируса, а о мутации предыдущего.Как считает бывший глава Роспотребнадзора, мутация коронавируса не повлияет на его агрессивность.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, великобритания, общество

Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса

00:59 23.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT оценил агрессивность нового штамма коронавируса.
Парламентарий отметил, что речь идет не о новом штамме вируса, а о мутации предыдущего.

"Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда всё ещё гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей", — сказал Онищенко.

Как считает бывший глава Роспотребнадзора, мутация коронавируса не повлияет на его агрессивность.

"Поэтому сегодня он, наверное, будет распространяться более интенсивно, но при этом не будет меняться его агрессивность, с точки зрения изменения, что он более тяжело будет переноситься нашим населением, которое попадет под его воздействие",— объяснил Онищенко.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоВеликобританияОбщество
 
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