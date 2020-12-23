Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT оценил агрессивность нового штамма коронавируса.
Парламентарий отметил, что речь идет не о новом штамме вируса, а о мутации предыдущего.
"Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда всё ещё гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей", — сказал Онищенко.
Как считает бывший глава Роспотребнадзора, мутация коронавируса не повлияет на его агрессивность.
"Поэтому сегодня он, наверное, будет распространяться более интенсивно, но при этом не будет меняться его агрессивность, с точки зрения изменения, что он более тяжело будет переноситься нашим населением, которое попадет под его воздействие",— объяснил Онищенко.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.