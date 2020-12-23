https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590484337.html

Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса

Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT оценил агрессивность нового штамма коронавируса. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:59

2020-12-23T00:59

2020-12-23T00:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

великобритания

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Онищенко раскрыл правду о новом штамме коронавируса

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT оценил агрессивность нового штамма коронавируса.Парламентарий отметил, что речь идет не о новом штамме вируса, а о мутации предыдущего.Как считает бывший глава Роспотребнадзора, мутация коронавируса не повлияет на его агрессивность.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590482248.html

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, великобритания, общество