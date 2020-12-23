https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590482248.html

Эпидемиолог оценил заразность нового штамма коронавируса

Эпидемиолог оценил заразность нового штамма коронавируса

Обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 незначительно заразнее COVID-19, она не повлияет на имеющие планы вакцинации, заявил... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:18

2020-12-23T00:18

2020-12-23T01:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

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Насколько новый штамм коронавируса заразнее старого?

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АФИНЫ, 23 дек - РИА Новости. Обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 незначительно заразнее COVID-19, она не повлияет на имеющие планы вакцинации, заявил греческий эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис на брифинге во вторник.Мутантный штамм в последние дни был обнаружен в Соединенном Королевстве."Надо отметить, что штамм был впервые описан в сентябре, хотя есть признаки того, что мутация циркулировала намного раньше. В любом случае, даже если гипотеза о небольшом увеличении заразности подтверждается, это не меняет уже имеющегося плана (борьбы с коронавирусом). То есть вакцинация, принятие мер в зависимости от тяжести эпидемии", - сказал эпидемиолог.Он заявил о признаках третьей волны эпидемии коронавируса в Великобритании."В Великобритании эпидемия снова усилилась, на этот раз с признаками третьей волны, в результате чего за несколько дней было зарегистрировано более 30 тысяч диагнозов. С другой стороны, уровень смертности, похоже, стабилизировался на уровне 500 смертей в день", - сказал Майоркинис.Что касается Греции, то заболеваемость снижается, но намного медленнее, чем был рост в начале ноября.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии 19 декабря подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

великобритания

греция

афины

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, великобритания, греция, афины, общество, в мире