https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590482248.html
Эпидемиолог оценил заразность нового штамма коронавируса
Эпидемиолог оценил заразность нового штамма коронавируса
Обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 незначительно заразнее COVID-19, она не повлияет на имеющие планы вакцинации, заявил... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T00:18
2020-12-23T00:18
2020-12-23T01:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
великобритания
греция
афины
общество
в мире
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Насколько новый штамм коронавируса заразнее старого?
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АФИНЫ, 23 дек - РИА Новости. Обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 незначительно заразнее COVID-19, она не повлияет на имеющие планы вакцинации, заявил греческий эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис на брифинге во вторник.Мутантный штамм в последние дни был обнаружен в Соединенном Королевстве."Надо отметить, что штамм был впервые описан в сентябре, хотя есть признаки того, что мутация циркулировала намного раньше. В любом случае, даже если гипотеза о небольшом увеличении заразности подтверждается, это не меняет уже имеющегося плана (борьбы с коронавирусом). То есть вакцинация, принятие мер в зависимости от тяжести эпидемии", - сказал эпидемиолог.Он заявил о признаках третьей волны эпидемии коронавируса в Великобритании."В Великобритании эпидемия снова усилилась, на этот раз с признаками третьей волны, в результате чего за несколько дней было зарегистрировано более 30 тысяч диагнозов. С другой стороны, уровень смертности, похоже, стабилизировался на уровне 500 смертей в день", - сказал Майоркинис.Что касается Греции, то заболеваемость снижается, но намного медленнее, чем был рост в начале ноября.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии 19 декабря подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, великобритания, греция, афины, общество, в мире
АФИНЫ, 23 дек - РИА Новости. Обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 незначительно заразнее COVID-19, она не повлияет на имеющие планы вакцинации, заявил греческий эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис на брифинге во вторник.
Мутантный штамм в последние дни был обнаружен в Соединенном Королевстве.
"Основная рассматриваемая гипотеза состоит в том, что он является несколько более заразным. Явление находится под постоянным наблюдением, оно не подтверждено, однако все необходимые меры предосторожности приняты", - сказал Майоркинис.
"Надо отметить, что штамм был впервые описан в сентябре, хотя есть признаки того, что мутация циркулировала намного раньше. В любом случае, даже если гипотеза о небольшом увеличении заразности подтверждается, это не меняет уже имеющегося плана (борьбы с коронавирусом). То есть вакцинация, принятие мер в зависимости от тяжести эпидемии", - сказал эпидемиолог.
Он заявил о признаках третьей волны эпидемии коронавируса в Великобритании.
"В Великобритании эпидемия снова усилилась, на этот раз с признаками третьей волны, в результате чего за несколько дней было зарегистрировано более 30 тысяч диагнозов. С другой стороны, уровень смертности, похоже, стабилизировался на уровне 500 смертей в день", - сказал Майоркинис.
Что касается Греции, то заболеваемость снижается, но намного медленнее, чем был рост в начале ноября.
"Это указывает на то, что эпидемиологическая ситуация может резко ухудшиться за короткий период времени. Именно этот факт не позволяет нам праздновать это Рождество, как мы привыкли", - сказал Майоркинис.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии 19 декабря подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Зловредный штамм: жизнь в Лондоне после выявления новой мутации COVID-19
1 из 12
О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.
2 из 12
Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.
3 из 12
С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.
4 из 12
Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.
5 из 12
Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.
6 из 12
Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.
7 из 12
Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
8 из 12
Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.
9 из 12
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.
10 из 12
В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.
11 из 12
Остается ждать и следить за ситуацией.
12 из 12
Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.
1 из 12
О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.
2 из 12
Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.
3 из 12
С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.
4 из 12
Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.
5 из 12
Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.
6 из 12
Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.
7 из 12
Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
8 из 12
Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.
9 из 12
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.
10 из 12
В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.
11 из 12
Остается ждать и следить за ситуацией.
12 из 12
Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.