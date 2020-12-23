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МВД опровергло данные о "тотальном генетическом контроле" за россиянами
МВД опровергло данные о "тотальном генетическом контроле" за россиянами
Законопроект, расширяющий круг подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, не приведет к тотальному генетическому контролю за россиянами,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:01
2020-12-23T15:25
игорь зубов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Законопроект, расширяющий круг подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, не приведет к тотальному генетическому контролю за россиянами, заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме на обсуждении законопроекта.Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации: это будут осужденные и отбывающие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы, лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.Также предлагается дать определение понятию "геномная информация" как биометрические персональные данные, поскольку она "представляет собой сведения, характеризующие биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность".Кроме того, предлагается наделить экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации, а также "уточнить перераспределение функций по проведению государственной геномной регистрации между органами государственной власти, участвующими в реализации закона".Авторы проекта указывают, что "получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов в том числе с использованием соответствующих информационных систем является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений".
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игорь зубов, госдума рф, общество

МВД опровергло данные о "тотальном генетическом контроле" за россиянами

15:01 23.12.2020 (обновлено: 15:25 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Законопроект, расширяющий круг подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, не приведет к тотальному генетическому контролю за россиянами, заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме на обсуждении законопроекта.
"Не является", - сказал Зубов в ответ на вопрос депутата о том, не является ли закон "первым шагом к тотальному генетическому контролю за гражданами нашей страны".
Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации: это будут осужденные и отбывающие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы, лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.
Также предлагается дать определение понятию "геномная информация" как биометрические персональные данные, поскольку она "представляет собой сведения, характеризующие биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность".
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Кроме того, предлагается наделить экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации, а также "уточнить перераспределение функций по проведению государственной геномной регистрации между органами государственной власти, участвующими в реализации закона".
Авторы проекта указывают, что "получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов в том числе с использованием соответствующих информационных систем является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений".
 
Игорь ЗубовГосдума РФОбщество
 
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