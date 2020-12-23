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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201223/konfessii-1590568468.html
Первый комплекс из мечети и церкви открыли в Чечне для бригады Росгвардии
Первый комплекс из мечети и церкви открыли в Чечне для бригады Росгвардии
Первый в истории войск Росгвардии храмовый комплекс, состоящий из мечети и церкви, открылся на территории 46-й отдельной бригады оперативного назначения в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:35
2020-12-23T14:35
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Первый в истории войск Росгвардии храмовый комплекс, состоящий из мечети и церкви, открылся на территории 46-й отдельной бригады оперативного назначения в Грозном, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии участвовали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров.На церемонии открытия Золотов заявил, что Россия является страной, которая поддерживает традиционные ценности, надежной опорой выступают религиозные институты. "Открытие храмового комплекса является символом неразрывной связи прошлого и настоящего, символом религиозных и общечеловеческих убеждений. Я уверен, что в этом храмовом комплексе все, кому необходима помощь, будут находить эту помощь", - подчеркнул директор Росгвардии.Кадыров отметил, что открытие комплекса демонстрирует единство двух религий и сплоченность народов многонациональной России. "Год назад во время закладки капсул я подчеркнул историческую значимость создания первого в стране храмового комплекса, который объединяет православную церковь и мечеть… Ислам и христианство призывают к любви, уважению каждого человека, и мы заявляем: никому не удастся вызвать ненависть между нами", - сказал глава Чечни.Комплекс представляет собой православный храм, названный в честь святого благоверного князя Даниила Московского, и мечеть, которая будет носить имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова. В центральной части между храмами размещен объединяющий памятный знак – камень с изречениями из Корана и Евангелия. Православный храм выполнен в традициях владимиро-суздальской архитектуры, мечеть же построена в византийско-турецкой традиции, рассказали в пресс- службе Росгвардии.Храмы схожи в пропорциях и идентичны по размерам: площадь 12 на 16 метров, высота 25 метров. Единовременно каждый из них может вместить до 200 человек. В истории войск Росгвардии такой проект реализуется впервые, отметила пресс-служба.Строительство духовного комплекса было начато в конце апреля прошлого года. Финансировал проект Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
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новости - религия и мировоззрение, чеченская республика (чечня)

Первый комплекс из мечети и церкви открыли в Чечне для бригады Росгвардии

14:35 23.12.2020
 
© РИА НовостиХрамовый комплекс из мечети и православной церкви на территории 46-й бригады Росгвардии в Чечне
Храмовый комплекс из мечети и православной церкви на территории 46-й бригады Росгвардии в Чечне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости
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ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Первый в истории войск Росгвардии храмовый комплекс, состоящий из мечети и церкви, открылся на территории 46-й отдельной бригады оперативного назначения в Грозном, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии участвовали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров.
На церемонии открытия Золотов заявил, что Россия является страной, которая поддерживает традиционные ценности, надежной опорой выступают религиозные институты. "Открытие храмового комплекса является символом неразрывной связи прошлого и настоящего, символом религиозных и общечеловеческих убеждений. Я уверен, что в этом храмовом комплексе все, кому необходима помощь, будут находить эту помощь", - подчеркнул директор Росгвардии.
Кадыров отметил, что открытие комплекса демонстрирует единство двух религий и сплоченность народов многонациональной России. "Год назад во время закладки капсул я подчеркнул историческую значимость создания первого в стране храмового комплекса, который объединяет православную церковь и мечеть… Ислам и христианство призывают к любви, уважению каждого человека, и мы заявляем: никому не удастся вызвать ненависть между нами", - сказал глава Чечни.
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Комплекс представляет собой православный храм, названный в честь святого благоверного князя Даниила Московского, и мечеть, которая будет носить имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова. В центральной части между храмами размещен объединяющий памятный знак – камень с изречениями из Корана и Евангелия. Православный храм выполнен в традициях владимиро-суздальской архитектуры, мечеть же построена в византийско-турецкой традиции, рассказали в пресс- службе Росгвардии.
Храмы схожи в пропорциях и идентичны по размерам: площадь 12 на 16 метров, высота 25 метров. Единовременно каждый из них может вместить до 200 человек. В истории войск Росгвардии такой проект реализуется впервые, отметила пресс-служба.
Строительство духовного комплекса было начато в конце апреля прошлого года. Финансировал проект Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
© РИА НовостиХрамовый комплекс из мечети и православной церкви на территории 46-й бригады Росгвардии в Чечне
Храмовый комплекс из мечети и православной церкви на территории 46-й бригады Росгвардии в Чечне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости
Храмовый комплекс из мечети и православной церкви на территории 46-й бригады Росгвардии в Чечне
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЧеченская республика (Чечня)
 
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