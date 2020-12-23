https://ria.ru/20201223/klyayn-1590554570.html

Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили второе уголовное дело

Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили второе уголовное дело

Второе уголовное дело, о превышении полномочий, возбудили на отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:35

2020-12-23T13:35

2020-12-23T13:47

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

томская область

задержание мэра томска

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

томск

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Второе уголовное дело, о превышении полномочий, возбудили на отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает Следственный комитет РФ.По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок его дочери без проведения торгов. Был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной стоимости."Следственными органами СК Ф по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления... превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.Утверждается, что из-за действий Кляйна городу нанесен материальный ущерб, но сумма не названа."Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.

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томская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия