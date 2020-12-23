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Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили второе уголовное дело
Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили второе уголовное дело
Второе уголовное дело, о превышении полномочий, возбудили на отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:35
2020-12-23T13:47
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
томская область
задержание мэра томска
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Второе уголовное дело, о превышении полномочий, возбудили на отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает Следственный комитет РФ.По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок его дочери без проведения торгов. Был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной стоимости."Следственными органами СК Ф по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления... превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.Утверждается, что из-за действий Кляйна городу нанесен материальный ущерб, но сумма не названа."Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили второе уголовное дело

13:35 23.12.2020 (обновлено: 13:47 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЭкс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда
Экс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Второе уголовное дело, о превышении полномочий, возбудили на отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок его дочери без проведения торгов. Был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной стоимости.
"Следственными органами СК Ф по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления... превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Утверждается, что из-за действий Кляйна городу нанесен материальный ущерб, но сумма не названа.
"Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Томская областьЗадержание мэра ТомскаИван КляйнСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
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