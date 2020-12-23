https://ria.ru/20201223/kleveta-1590541469.html

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за клевету в интернете

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за клевету в интернете

Госдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность за клевету РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:43

2020-12-23T12:43

2020-12-23T14:34

дмитрий вяткин

единая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность за клеветуАвтором документа стал депутат-единоросс Дмитрий Вяткин. Закон вносит поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса. В соответствии с ними за клевету теперь грозит тюремный срок, хотя до сих пор максимальным наказанием был штраф в пять миллионов рублей и до 480 часов обязательных работ.Так, клевета, распространяемая публично, в СМИ или интернете, а также клевета в отношении нескольких лиц, "в том числе индивидуально неопределенных", будет наказываться штрафом до миллиона рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.За клевету с использованием служебного положения грозит штраф до двух миллионов рублей, до 320 часов обязательных работ, арест на срок до четырех месяцев либо до трех лет лишения свободы.За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, следует такое наказание: штраф до трех миллионов, обязательные работами на срок до 400 часов или принудительные — до четырех лет, арест от трех до шести месяцев или лишение свободы до четырех лет.Если клевета связана с обвинением в изнасиловании, то виновному грозит штраф до пяти миллионов, до 480 часов обязательных работ или до пяти лет принудительных, арест от четырех до шести месяцев либо тюремный срок до пяти лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/rosneft-1588078440.html

https://ria.ru/20201215/kleveta-1589314351.html

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дмитрий вяткин, единая россия, госдума рф, общество