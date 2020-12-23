https://ria.ru/20201223/kino-1590562420.html
В Сеть выложен клип "Кино" с рисунками Виктора Цоя
В Сеть выложен клип "Кино" с рисунками Виктора Цоя
Группа "Кино" выложила на своем YouTube-канале клип на песню "Это не любовь", в котором использованы рисунки Виктора Цоя. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:45
2020-12-23T16:45
2020-12-23T16:45
культура
юрий каспарян
группа "кино"
музыка
новости культуры
александр титов
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москва
минск
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Группа "Кино" выложила на своем YouTube-канале клип на песню "Это не любовь", в котором использованы рисунки Виктора Цоя.В ролике гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов, барабанщик Олег Шунцов играют живьем. Режиссером выступил Даниил Сальхов.Музыканты группы сохранили вокал Виктора Цоя, отреставрировав трек 1985 года. По случаю 30-летия группы на осень 2020 года были запланированы концерты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Предполагаемые даты выступлений: 7 февраля (Минск), 13 и 14 февраля (Санкт-Петербург), 13 марта (Киев), 17 апреля (Нижний Новгород), 14 и 15 мая (Москва), 19 июня (Рига).
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юрий каспарян, группа "кино", музыка, новости культуры, александр титов, виктор цой, москва, минск, рига
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Группа "Кино" выложила
на своем YouTube-канале клип на песню "Это не любовь", в котором использованы рисунки Виктора Цоя.
В ролике гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов, барабанщик Олег Шунцов играют живьем. Режиссером выступил Даниил Сальхов.
Музыканты группы сохранили вокал Виктора Цоя, отреставрировав трек 1985 года.
По случаю 30-летия группы на осень 2020 года были запланированы концерты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Из-за пандемии их перенесли на 2021 год.
Предполагаемые даты выступлений: 7 февраля (Минск), 13 и 14 февраля (Санкт-Петербург), 13 марта (Киев), 17 апреля (Нижний Новгород), 14 и 15 мая (Москва), 19 июня (Рига).