https://ria.ru/20201223/kino-1590562420.html

В Сеть выложен клип "Кино" с рисунками Виктора Цоя

В Сеть выложен клип "Кино" с рисунками Виктора Цоя

Группа "Кино" выложила на своем YouTube-канале клип на песню "Это не любовь", в котором использованы рисунки Виктора Цоя. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:45

2020-12-23T16:45

2020-12-23T16:45

культура

юрий каспарян

группа "кино"

музыка

новости культуры

александр титов

виктор цой

москва

минск

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Группа "Кино" выложила на своем YouTube-канале клип на песню "Это не любовь", в котором использованы рисунки Виктора Цоя.В ролике гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов, барабанщик Олег Шунцов играют живьем. Режиссером выступил Даниил Сальхов.Музыканты группы сохранили вокал Виктора Цоя, отреставрировав трек 1985 года. По случаю 30-летия группы на осень 2020 года были запланированы концерты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Предполагаемые даты выступлений: 7 февраля (Минск), 13 и 14 февраля (Санкт-Петербург), 13 марта (Киев), 17 апреля (Нижний Новгород), 14 и 15 мая (Москва), 19 июня (Рига).

https://ria.ru/20201021/kino-1580794868.html

москва

минск

рига

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юрий каспарян, группа "кино", музыка, новости культуры, александр титов, виктор цой, москва, минск, рига