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Врач объяснил, что делать с повышенной чувствительностью к холоду
Врач объяснил, что делать с повышенной чувствительностью к холоду
Некоторые люди мерзнут даже в очень теплой одежде. Является ли это поводом для обращения к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik терапевт Филипп Кузьменко. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T04:09
2020-12-23T04:09
филипп кузьменко
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Некоторые люди мерзнут даже в очень теплой одежде. Является ли это поводом для обращения к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik терапевт Филипп Кузьменко.По его словам, повышенная чувствительность к холоду – не редкость. В подавляющем большинстве случаев это не свидетельствует о каком-то заболевании. Однако есть и исключение из этого правила, это нарушение работы щитовидной железы. В этом случае люди нередко начинают мерзнуть, но не это будет их тревожить больше всего. Он добавил, что для выявления проблем с щитовидной железой есть специальный тест. И если он дал отрицательный результат, то речь нужно вести не о патологии, а об индивидуальной особенности организма. Что делать в этом случае? Просто теплее одеваться. Еще можно попробовать начать закаляться, посоветовал терапевт."Это не дает стопроцентного эффекта и это временно, но пока вы закаляетесь, вы холодную температуру будете переносить легче. Когда перестанете, тогда все вернется на круги своя. Каких-то средств кроме утепления и горячих напитков нет", — заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20201123/temperatura-1585898699.html
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филипп кузьменко, россия, здоровье, общество

Врач объяснил, что делать с повышенной чувствительностью к холоду

04:09 23.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрохожие на улицах Москвы
Прохожие на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Некоторые люди мерзнут даже в очень теплой одежде. Является ли это поводом для обращения к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik терапевт Филипп Кузьменко.
По его словам, повышенная чувствительность к холоду – не редкость. В подавляющем большинстве случаев это не свидетельствует о каком-то заболевании. Однако есть и исключение из этого правила, это нарушение работы щитовидной железы. В этом случае люди нередко начинают мерзнуть, но не это будет их тревожить больше всего.

"Человека с проблемами с щитовидной железой в первую очередь будут волновать другие вопросы. Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главным из которых является чудовищная вялость и сонливость. Если такие вещи человека начали беспокоить, то это повод обратиться к врачу. Такое происходит не очень часто. Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость", — отметил врач.

Он добавил, что для выявления проблем с щитовидной железой есть специальный тест. И если он дал отрицательный результат, то речь нужно вести не о патологии, а об индивидуальной особенности организма. Что делать в этом случае? Просто теплее одеваться. Еще можно попробовать начать закаляться, посоветовал терапевт.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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"Это не дает стопроцентного эффекта и это временно, но пока вы закаляетесь, вы холодную температуру будете переносить легче. Когда перестанете, тогда все вернется на круги своя. Каких-то средств кроме утепления и горячих напитков нет", — заключил Кузьменко.
 
Филипп КузьменкоРоссияЗдоровьеОбщество
 
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