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В Microsoft рассказали о еще одной возможной группе хакеров в США
В Microsoft рассказали о еще одной возможной группе хакеров в США
Компания Microsoft при расследовании вторжения хакеров через программное обеспечение SolarWinds, целью которого стали правительственные учреждения США,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T00:32
2020-12-23T00:32
майк помпео
кибератаки
дональд трамп
microsoft corporation
дмитрий песков
москва
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компания Microsoft при расследовании вторжения хакеров через программное обеспечение SolarWinds, целью которого стали правительственные учреждения США, обнаружила, что софт компании могла атаковать ещё одна группа хакеров.Согласно заявлению, данная атака, "скорее всего, не связана с этим взломом и используется другим злоумышленником".Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало.Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.
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майк помпео, кибератаки, дональд трамп, microsoft corporation, дмитрий песков, москва, китай, сша, в мире

В Microsoft рассказали о еще одной возможной группе хакеров в США

00:32 23.12.2020
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компания Microsoft при расследовании вторжения хакеров через программное обеспечение SolarWinds, целью которого стали правительственные учреждения США, обнаружила, что софт компании могла атаковать ещё одна группа хакеров.
"При интересном повороте событий расследование взлома SolarWinds в целом привело к обнаружению дополнительной вредоносной программы, которая также влияет на продукт SolarWinds Orion", - говорится в заявлении компании.
Согласно заявлению, данная атака, "скорее всего, не связана с этим взломом и используется другим злоумышленником".
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.
 
Майк ПомпеокибератакиДональд ТрампMicrosoft CorporationДмитрий ПесковМоскваКитайСШАВ мире
 
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