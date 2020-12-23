https://ria.ru/20201223/khakery-1590483089.html

В Microsoft рассказали о еще одной возможной группе хакеров в США

В Microsoft рассказали о еще одной возможной группе хакеров в США

Компания Microsoft при расследовании вторжения хакеров через программное обеспечение SolarWinds, целью которого стали правительственные учреждения США,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:32

2020-12-23T00:32

2020-12-23T00:32

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дональд трамп

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москва

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компания Microsoft при расследовании вторжения хакеров через программное обеспечение SolarWinds, целью которого стали правительственные учреждения США, обнаружила, что софт компании могла атаковать ещё одна группа хакеров.Согласно заявлению, данная атака, "скорее всего, не связана с этим взломом и используется другим злоумышленником".Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало.Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.

https://ria.ru/20201220/sanctions-1590140028.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, кибератаки, дональд трамп, microsoft corporation, дмитрий песков, москва, китай, сша, в мире