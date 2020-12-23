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Голикова рассказала о выплатах материнского капитала в 2021 году
Голикова рассказала о выплатах материнского капитала в 2021 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году материнский капитал в размере более 483 тысяч рублей получат более 1 миллиона семей. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:19
2020-12-23T14:19
2020-12-23T14:26
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году материнский капитал в размере более 483 тысяч рублей получат более 1 миллиона семей.Она напомнила, что в 2021 году размер маткапитала будет проиндексирован и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.
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татьяна голикова, общество