https://ria.ru/20201223/kapital-1590564599.html

Голикова рассказала о выплатах материнского капитала в 2021 году

Голикова рассказала о выплатах материнского капитала в 2021 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году материнский капитал в размере более 483 тысяч рублей получат более 1 миллиона семей. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:19

2020-12-23T14:19

2020-12-23T14:26

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году материнский капитал в размере более 483 тысяч рублей получат более 1 миллиона семей.Она напомнила, что в 2021 году размер маткапитала будет проиндексирован и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

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татьяна голикова, общество