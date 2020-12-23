https://ria.ru/20201223/kaluga-1590649232.html
Власти Калужской области объявили 31 декабря выходным
Власти Калужской области объявили 31 декабря выходным
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил 31 декабря выходным днем в регионе. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:44
2020-12-23T21:44
2020-12-23T21:44
новый год—2021
россия
владислав шапша
единая россия
владимир путин
калужская область
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил 31 декабря выходным днем в регионе.Ранее более 40 регионов РФ приняли решение сделать 31 декабря выходным днем.
https://ria.ru/20201222/ikra-1590423433.html
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россия, владислав шапша, единая россия, владимир путин, калужская область