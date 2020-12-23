Власти Калужской области объявили 31 декабря выходным

"Сегодня на первом заседании обновленного Государственного совета РФ глава государства Владимир Путин поддержал идею партии "Единая Россия" сделать 31 декабря выходным днем по всей России и рекомендовал регионам принять такие решения. В Калужской области оно принято!" - написал Шапша в своем Telegram-канале.