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Власти Калужской области объявили 31 декабря выходным
Власти Калужской области объявили 31 декабря выходным
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил 31 декабря выходным днем в регионе. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:44
2020-12-23T21:44
новый год—2021
россия
владислав шапша
единая россия
владимир путин
калужская область
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил 31 декабря выходным днем в регионе.Ранее более 40 регионов РФ приняли решение сделать 31 декабря выходным днем.
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россия, владислав шапша, единая россия, владимир путин, калужская область

Власти Калужской области объявили 31 декабря выходным

21:44 23.12.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил 31 декабря выходным днем в регионе.

"Сегодня на первом заседании обновленного Государственного совета РФ глава государства Владимир Путин поддержал идею партии "Единая Россия" сделать 31 декабря выходным днем по всей России и рекомендовал регионам принять такие решения. В Калужской области оно принято!" - написал Шапша в своем Telegram-канале.

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22 декабря, 16:28
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Ранее более 40 регионов РФ приняли решение сделать 31 декабря выходным днем.
 
Новый год—2021РоссияВладислав ШапшаЕдиная РоссияВладимир ПутинКалужская область
 
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