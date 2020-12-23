https://ria.ru/20201223/izrail-1590630974.html

В Израиле выявили случаи мутации коронавируса

В Израиле выявили случаи мутации коронавируса

Четыре случая мутации COVID-19 выявлены в Израиле, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:00

2020-12-23T19:00

2020-12-23T19:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дания

нидерланды

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек - РИА Новости. Четыре случая мутации COVID-19 выявлены в Израиле, сообщил минздрав страны.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

дания

нидерланды

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дания, нидерланды, израиль, в мире