В Израиле выявили случаи мутации коронавируса
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек - РИА Новости. Четыре случая мутации COVID-19 выявлены в Израиле, сообщил минздрав страны.
"В ходе проверок, проведенных в центральной лаборатории Минздрава, было обнаружено четыре случая мутации вируса, недавно открытого в Англии. Трое носителей недавно прибыли из Англии и находятся в изоляции в специальном карантинном центре. Еще один случай выявлен на территории Израиля - ведётся эпидемическое расследование", - говорится в сообщении минздрава.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.