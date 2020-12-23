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В Израиле выявили случаи мутации коронавируса
В Израиле выявили случаи мутации коронавируса
Четыре случая мутации COVID-19 выявлены в Израиле, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:00
2020-12-23T19:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дания
нидерланды
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек - РИА Новости. Четыре случая мутации COVID-19 выявлены в Израиле, сообщил минздрав страны.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дания, нидерланды, израиль, в мире

В Израиле выявили случаи мутации коронавируса

19:00 23.12.2020
 
© REUTERS / Amir CohenПолная луна над Ашкелоном, Израиль
Полная луна над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек - РИА Новости. Четыре случая мутации COVID-19 выявлены в Израиле, сообщил минздрав страны.

"В ходе проверок, проведенных в центральной лаборатории Минздрава, было обнаружено четыре случая мутации вируса, недавно открытого в Англии. Трое носителей недавно прибыли из Англии и находятся в изоляции в специальном карантинном центре. Еще один случай выявлен на территории Израиля - ведётся эпидемическое расследование", - говорится в сообщении минздрава.

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанияНидерландыИзраильВ мире
 
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