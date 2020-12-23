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Суд над экс-губернатором Хабаровского края Ишаевым отложили до 13 января
Суд над экс-губернатором Хабаровского края Ишаевым отложили до 13 января
Замоскворецкий суд Москвы отложил на 13 января заседание по делу обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:03
2020-12-23T10:03
дело виктора ишаева
роснефть
следственный комитет россии (ск рф)
виктор ишаев
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 13 января заседание по делу обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Заседание отложено на 13 января в 9.00", - сказала собеседница агентства.На прошлой неделе стало известно, что Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Он ещё не выписан из больницы. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, у Ишаева в 2017 году был инфаркт.Следствие обвиняет Ишаева и гендиректора представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в растрате 7,5 миллиона рублей.Кондратов во время следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллиона рублей на счет "Роснефти". Он находится под подпиской о невыезде, Ишаев - под домашним арестом.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
https://ria.ru/20200723/1574825961.html
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дело виктора ишаева, роснефть, следственный комитет россии (ск рф), виктор ишаев, хабаровский край, происшествия

Суд над экс-губернатором Хабаровского края Ишаевым отложили до 13 января

10:03 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 13 января заседание по делу обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Заседание отложено на 13 января в 9.00", - сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе стало известно, что Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Он ещё не выписан из больницы. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, у Ишаева в 2017 году был инфаркт.
Следствие обвиняет Ишаева и гендиректора представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в растрате 7,5 миллиона рублей.
Кондратов во время следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллиона рублей на счет "Роснефти". Он находится под подпиской о невыезде, Ишаев - под домашним арестом.
Подозреваемый в хищении средств ПАО НК Роснефть Виктор Ишаев в суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 21:38
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:40
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
 
Дело Виктора ИшаеваРоснефтьСледственный комитет России (СК РФ)Виктор ИшаевХабаровский крайПроисшествия
 
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