https://ria.ru/20201223/ishaev-1590505331.html

Суд над экс-губернатором Хабаровского края Ишаевым отложили до 13 января

Суд над экс-губернатором Хабаровского края Ишаевым отложили до 13 января

Замоскворецкий суд Москвы отложил на 13 января заседание по делу обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:03

2020-12-23T10:03

2020-12-23T10:03

дело виктора ишаева

роснефть

следственный комитет россии (ск рф)

виктор ишаев

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 13 января заседание по делу обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Заседание отложено на 13 января в 9.00", - сказала собеседница агентства.На прошлой неделе стало известно, что Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Он ещё не выписан из больницы. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, у Ишаева в 2017 году был инфаркт.Следствие обвиняет Ишаева и гендиректора представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в растрате 7,5 миллиона рублей.Кондратов во время следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллиона рублей на счет "Роснефти". Он находится под подпиской о невыезде, Ишаев - под домашним арестом.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.

https://ria.ru/20200723/1574825961.html

https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html

хабаровский край

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дело виктора ишаева, роснефть, следственный комитет россии (ск рф), виктор ишаев, хабаровский край, происшествия