Суд над экс-губернатором Хабаровского края Ишаевым отложили до 13 января
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 13 января заседание по делу обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Заседание отложено на 13 января в 9.00", - сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе стало известно, что Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Он ещё не выписан из больницы. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, у Ишаева в 2017 году был инфаркт.
Следствие обвиняет Ишаева и гендиректора представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в растрате 7,5 миллиона рублей.
Кондратов во время следствия возместил ущерб и перечислил 7,5 миллиона рублей на счет "Роснефти". Он находится под подпиской о невыезде, Ишаев - под домашним арестом.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.